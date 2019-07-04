Шутки Зеленского в Торонто: Выступление президента сравнили с новым «95 кварталом» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Шутки Зеленского в Торонто: Выступление президента сравнили с новым "95 кварталом" (ВИДЕО) Шутки Зеленского в Торонто: Выступление президента сравнили с новым "95 кварталом" (ВИДЕО)

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Украинский президент Владимир Зеленский много шутил во время выступления в Канаде

Глава Украинского государства Владимир Зеленский отличается хорошим чувством юмора и это ни для кого не секрет. Во время своего выступления в Торонто он решил продемонстрировать свое остроумие. В Сети отметили, что это было похоже на свежий выпуск «95 квартала»:, информирует enovosty.com/news.

Напомним, по результатам встречи Зеленского и Трюдо, премьер Канады отметил, что его страна будет и в дальнейшем поддерживать Украину и помогать её защищать свою независимость.