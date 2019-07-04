«Крым ждет балтийская модель»: Дипломат указал на вариант деоккупации полуострова

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Дипломат считает, что в будущем нет причин не увидеть Крым опять под украинским флагом

Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию заявил о том, что возвращение оккупированного крымского полуострова в состав Украины произойдет на фоне ослабления Российской Федерации. Речь идет о балтийской модели. После того, как балтийские страны были аннексированы Союзо, европейцы и американцы говорили о том, что не намерены признавать аннексию. После того как Советский Союз распался, эти государства стали опять независимыми и получили признание как продолжатели предыдущих государств, информирует enovosty.com/news.

Дмитрий Кулеба считает, что крымский полуостров в перспективе ждет такая же перспектива и его Украина сможет вернуть только тогда, когда ослабнет Российская Федерация. Дипломат уверен в том, что играя в долгую, нет причин сомневаться в том, что аннексированная территория все же опять станет частью Украинского государства. Вместе с тем, он задается вопросом о том, что когда именно и каким именно Крым вернется в Украину.

Напомним, украинские партнеры на Западе заявляют о том, что не будут признавать аннексию Крыма.