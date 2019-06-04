Убил другой ребенок? В деле об убийстве мальчика всплыл скандальный нюанс

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Оружие, из которого был убит мальчик в Переяслаав-Хмельницком, исчезло

Оружие, из которого полицейские под Киевом убили выстрелом в голову пятилетнего мальчика, исчезло. На месте преступления его не обнаружили. Как рассказал защитник убитого Кирилла Александр Щербина, защита обвиняемых, скорее всего, подаст на апелляцию. Сегодня, 4 мая, лейтенанта полиции Ивана Приходько и сержанта Владимира Петровца арестовали на 60 суток, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, адвокат рассказал о том, что оружие, из которого был убит пятилетний Кирилл, могло оказаться у несовершеннолетнего ребенка, сына фигуранта криминального дела. Есть предположение, что отец дал ребенку оружие, чтобы тот пострелял.

Александр Щербина заявил о том, что у собственника помещения было оружие, которым пользовался и ребенок. Он также совершал выстрелы.

Сейчас в деле остается еще много «белых пятен», с которыми предстоит разобраться. Оружие исчезло, в деле может быть больше фигурантов.