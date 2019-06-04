Стратегический курс Украины на достижение членства в ЕС и НАТО остается неизменным, — Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что «стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в ЕС и НАТО остается неизменным».

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сообщил, что Украина все еще надеется стать членом североатлантического военного альянса НАТО и Европейского союза, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Стоя рядом с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, Владимир Зеленский сказал, что «стратегический курс Украины на достижение полноценного членства в ЕС и НАТО … остается неизменным».

Зеленский говорит, что «вооруженная агрессия со стороны России является серьезной проблемой», но он готов вести переговоры с Москвой и уважать Минское соглашение, призванное положить конец конфликту на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель, где задекларирует неизменность курса Украины на интеграцию в Евросоюз и НАТО.

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