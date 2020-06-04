Рада уволила Пристайко и нашла нового человека. Что известно?

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Верховная Рада уволила вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.

Во время заседания 4 июня его отставку поддержали 296 нардепов, информирует enovosty.com/news.

В здании парламента также присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, который поблагодарил уже бывшего коллегу за сотрудничество. Позже Верховная Рада Украины назначила на должность руководителя европейского и евроатлантического направления Ольгу Стефанишину.

Стефанишина Ольга Витальевна родилась 29 октября 1985 года, живет в Киеве. В 2008 год окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила квалификацию юриста-международника, переводчика с английского языка.

В 2016 году Стефанишина окончила Одесский национальный экономический университет по специальности «Финансы и кредит». В 2006-2007 годах занималась частной юридической практикой.

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В 2007-2010 годах — работала специалистом-руководителем отдела по вопросам правового обеспечения европейской интеграции в Государственном департаменте по вопросам адаптации законодательства.

С 2010 по 2015 год вице-премьер работала в Департаменте международного права/Департаменте европейской интеграции в Министерстве юстиции Украины.

С марта по декабрь 2017 работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров. В декабре 2017 года назначена на должность генерального директора Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата.

После увольнения из Правительственного офиса в 2019 году работала в юридическом бизнесе.