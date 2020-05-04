Как мэр Черкасс поднял «карантинный бунт» и пошёл против Зеленского (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Как мэр Черкасс поднял «карантинный бунт» и пошёл против Зеленского (ВИДЕО) Как мэр Черкасс поднял «карантинный бунт» и пошёл против Зеленского (ВИДЕО)

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Что должен делать послушный гражданин на карантине? Президент Украины Владимир Зеленский в каждом своем видообращении предлагает нам кучу вариантов для развлечений в эти смутные времена! Хочешь - кино смотри, хочешь - книгу читай, а хочешь - спи целыми днями.

Единственное, чего не учёл Зеленский, что все это к месту, если у тебя не совсем пустой карман и желудок. Ибо голодное урчание иногда заглушает звук французских комедий, которые так любит наш президент, информирует enovosty.com/news.

И пока народ сидит на карантине, и не дай бог вышел на улицу без маски, ему тут же впаяют штраф в 17 тысяч гривен, власть тем временем, похоже уже разгадала тайну коронавируса. А иначе как объяснить работу некоторых, особенно любимых властью, строительных гипермаркетов, которые сам президент рекламировал….

Как объяснить работу отдельных ресторанов, которые принадлежат людям из партии Президента? Как объяснить перевозку коммерческих грузов из Китая для олигархов, которые потом продавали эти же товары государству и нам с вами в три дорога?

Как объяснить? А никак… Сморите лучше видосики от нашего президента. Например, как он всей своей «бригадой» встречает легендарный самолёт «Мрия» с масками и респираторами для успешной торговли в Эпицентре, и заодно полюбоваться на большой и красивый самолёт, которого он, типа, никогда не видел и пришёл на него посмотреть. Но не все хотят смотреть комедии и любоваться, как друзья Зеленского сколачивают состояния на кризисе в период эпидемии.

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Первыми возмутились представители малого бизнеса, которые вышли на протест в Киеве против карантина. А затем рестораторы. Мотив в общем-то понятен. Многим уже нечем кормить свои семьи. Но главное в другом. Как так получается, что в стране работают гиганты бизнеса, а другим это запрещено?Лицемерие власти просто налицо…

Но как только задудели под Кабмином, сразу же полились струи кипятка из Офиса Президента и Кабмина – да-да, сейчас все снимем, только потерпите до 11 мая!

И тут появляется опричник и раскольник в одном лице — мер Черкасс, который решает, что пожалуй смерть от голода не лучший вариант выжить при пандемии и… ослабляет карантин, разрешая именно малому и среднему бизнесу начать работать.

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Логика проста. Раз работают рестораны в Конча-Заспе и отели в центре Киева, гипермаркеты Эпицентр, закусочные Макдрайв, магазины электроники Цитрус и Алло, то почему не могут работать маленькие кофейни на вынос, магазины одежды, парикмахерские? И тут началось….

Сам Зеленский выступил и призвал раскольника к ответу. Правда забыв упомянуть, почему не наказывает нарушителей из своего окружения?

Праведный гнев!!! Власть имущие очень не любят, когда народец против идет! Карантин ведь…

Но в такие тяжелые времена, когда все по указке вынуждены затянуть пояса, избирательная справедливость выглядит куда страшнее, чем вероятность подхватить вирус.

По сути, власть легитимизирует избирательное право на работу, выборочное право на то, чтобы не голодать. И на наказание провинившихся у нас — тоже выборочное право.

Олигархат продолжает зарабатывать, а плебсу советуют смотреть комедии.

Ну и относительно закона, раз мы о нем. По закону, мэру Черкасс боятся, в принципе, нечего. Хотя … может Верховная Рада примет быстро другой закон и регламент под него, специально под то, чтобы обуздать бунтующего мэра. У нас ведь это раз плюнуть.

Так, вот о законе. Решение принимал Черкасский городской совет. Это коллегиальный исполнительный орган. Уголовная ответственность членов коллегиального органа по коллегиальному решению любых органов в законодательстве Украины отсутствует. Ну, и вишенка. Решение исполкома подписал НЕ городской голова Черкасс.

Но вопрос даже не в мэре Черкасс. Вопрос куда глобальнее. Ведь задача власти — обеспечить справедливость на всей территории страны. Обеспечение равных правил для всех.

Что мешало Кабмину подумать на два шага вперёд и предвидеть недовольство людей, оставшихся без работы и средств к существованию, так как тысячи малых и средних бизнесов замерли, а некоторые и умерли вовсе при успешно работающих «велюровых» заведениях?

В обществе возник большой спрос на справедливость и эту ячейку заполнил мэр Черкасс. С почином, страна! Кто следующий? Если все это закончится разборками в суде — хорошо. Главное, страну не развалите из чувства мести, или парадом непослушания региональных элит.