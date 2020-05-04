Боевой посол. Почему Трамп решил прислать в Украину генерала

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Дональд Трамп очень долго выбирал, кто же станет новым послом США в Украине и сейчас кандидатура Кита Дейтона вызывает несколько вопросов

Глава Белого дома Дональд Трамп из-за скандального «Юкрейниангейта» очень долго решал, кто именно будет представлять его страну в Киеве. И вот на сайте Белого дома появилась информация о том, что президент подал на эту должность кандидатуру 71-летнего генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Это очень тонкий вопрос, так как после ряда скандальных ситуаций (обвинения во вмешательствах, давлении на президента Владимира Зеленского и шумиху с экс-послом Мари Йованович), украинское направление в американском дипкорпусе уже окрестили токсичным. Но оставить кадровый вопрос без решения в Вашингтоне попросту не могли, информирует enovosty.com/news.

Сейчас есть много споров о том, кто именно проталкивает Кита Дейтона в Украину. Есть версия, что это решение было принято вопреки пожеланиям самого президента Дональда Трампа. Тем не менее, в том, что роль главного дипломата будет выполнять именно генерал, нет ничего удивительного. Так сложилось исторически, что для отношений между нашими странами военный компонент является первоочередным. Решение сделать послом человека с очень богатым военным прошлым только подчеркнуло эту особенность отношений между Соединенными Штатами и Украиной. Кроме того, эксперты поясняют, что американские военные отличаются особой симпатией к республиканцам, потому нет ничего странного, что в период президентства республиканца, именно военным достаются важные дипдолжности.

Отметим, Кит Дейтон является главным советником США в вопросах обороны в Украине. Ранее он был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, служил атаке по военным вопросам при американском посольстве в РФ.

Напомним, о том, что Мари Йованович больше будет послом США в Украине, стало известно ещё в мае прошлого года. В СМИ сообщали о том, что Дональд Трамп отозвал её кандидатуру после информации о том, что она якобы подрывает авторитет президента США за границей. Позже Мари Йованович была важным свидетелем в расследовании против Дональда Трампа.

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