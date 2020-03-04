«Зеленский не извинился за все то, что происходит в стране»: Власенко о речи президента с трибуны ВР (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » "Зеленский не извинился за все то, что происходит в стране": Власенко о речи президента с трибуны ВР (ВИДЕО) "Зеленский не извинился за все то, что происходит в стране": Власенко о речи президента с трибуны ВР (ВИДЕО)

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Народный депутат Сергей Власенко в кулуарах Верховной Рады ,после речи Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, рассказал, будет ли его партия голосовать за новый состав Кабмина и почему перестановка фигур в Кабмине ничего не решит.

Нардеп убеждён, что Президент Зеленский попытался снять с себя ответственность за текущую экономическую ситуацию, переложив весь груз ответственности на членов Кабмина Гончарука, который сам и назначил. , информирует enovosty.com/news.

Речь президента с критикой Правительства, по сути, повторяет все тезисы оппозиции, которая долгие месяцы пыталась достучаться до Президента и его окружения, пытаясь предотвратить текущий кризис в стране.

Власенко полагает, что крайне важно поменять не столько Кабмин, сколько позицию самому президенту Зеленскому, пересмотрев стратегию дальнейшего развития страны.

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Нардеп убеждён, что новый премьер не будет самостоятельной фигурой, поскольку Зеленский и дальше будет пытаться руководить правительством в ручном режиме. Именно поэтому, Власенко и его политическая сила не будут голосовать за новый состав Кабмина.