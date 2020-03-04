«В Кабмине нужны люди с визией»: Вакарчук о перестановках в Кабмине (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «В Кабмине нужны люди с визией»: Вакарчук о перестановках в Кабмине (ВИДЕО) «В Кабмине нужны люди с визией»: Вакарчук о перестановках в Кабмине (ВИДЕО)

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Глава партии «Голос» Святослав Вакарчук в кулуарах Верховной Рады рассказал при каких условиях его партия проголосует за отставку правительства.

Вакарчук убеждён, что смена персоналий без пересмотра стратегии — это путь в никуда. Новые кандидаты в Кабмин должны представит свою стратегию и видение дальнейшего курса страны, и только потом может идти речь о голосовании за тех или иных кандидатов в министерства. , информирует enovosty.com/news.

Кроме того нардеп удивлён тем, что финального списка кандидатов в Кабмин никто из депутатов не видел.

Вакарчук убеждён, что пакетное голосование за Кабмин недопустимо. Партия «Голос» предлагает голосовать и рассматривать каждую отдельно взятую кандидатуру.

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«Списка до конца не знает никто, в том числе, депутаты монобольшинства, которые должны за этот список голосовать. Поэтому мы требуем поименного голосования за новое Правительство. Кроме того, важно, чтобы вопросы о силовых структурах не потерялись в вопросах голосования за членов правительства. Мы требуем начать обсуждение именно с силовых структур. И мы предостерегаем, что любые неконституционные методы увольнения должностных лиц не должны иметь место под куполом Верховной Рады», — подчеркнул Вакарчук.