Увольнение Гладковского: Политолог рассказал, как повлияет на рейтинг Порошенко громкий скандал

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Проблема даже не столько в самом скандале с хищением в «Укроборонпроме», а в том дискурсе, который этот скандал спроектировал.

Президент Петр Порошенко заявил о том, что сегодня, 4 марта, подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, информирует enovosty.com/news.

Политолог Петр Олещук в эксклюзивном комментарии «Экономическим Новостям» назвал увольнение Олега Гладковского неоднозначным действием, молчаливым признанием вины:

«Безусловно — это реакция на скандал и попытка снять его, но с другой стороны, подобная реакция — это молчаливое признание вины, в том числе самого Гладковского. Конечно, эту тему будут использовать основные политические оппоненты Петра Порошенко. Тем более, сейчас мы ожидаем вторую часть расследования. Подобное поэтапное обнародование результатов позволяет поддерживать в течение последнего этапа избирательной кампании общественное внимание к этой теме. Сам по себе скандал — это плохо, но хуже всего то, что фактически политические оппоненты перехватили контроль над дискурсом, над темами, которые обсуждаются. Очевидно, что сам президент хотел бы, чтобы сейчас обсуждались вопросы, вынесенные в его лозунг: армия, язык, вера. То есть противодействие российской агрессии, языковой вопрос и другие выгодные темы. Очевидно, что вопрос коррупции для него, мягко говоря, не самый выгодный. Ему трудно в этой ситуации оппонировать своим политическим конкурентам. Таким образом, проблема даже не столько в самом скандале, сколько в том дискурсе, который этот скандал спроектировал», — высказал мнение политический эксперт.

Кроме того, политолог рассказал о том, как громкий скандал может повлиять на рейтинг Петра Порошенко на выборах:

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«Предварительные опросы проводились еще до этого скандала, поэтому пока опираться на конкретные данные по этому вопросу мы не можем. Но можно быть уверенными в том, что это повлияет на рейтинг. Может снизиться явка сторонников действующего президента. Вряд ли они переориентируются на другого кандидата, но они могут просто не прийти на выборы. Это будет опасно для него и будет иметь негативные последствия, так как в целом его позиции на данный момент, мягко говоря, не очень стабильные. Большой вопрос, проходит ли Порошенко во второй тур, поэтому такая ситуация может иметь в конечном итоге большой эффект», — рассказал Петр Олещук.