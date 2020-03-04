Процедура отбора людей в Правительство напоминает русскую рулетку, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Процедура отбора людей в Правительство напоминает русскую рулетку, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Процедура отбора людей в Правительство напоминает русскую рулетку, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, в предверии внеочередного заседания Верховной Рады, поделился своими мыслями относительно нового состава Кабинета Министров, а также рассказал, как относится к инициативе власти начать разъединение министерств.

Нардеп возмущён тем, что за пару часов до внеочередного заседания, народные депутаты пребывают в неведении относительно кандидатур на посты в министерствах. Более того, Гончаренко сообщил, что некоторые кандидаты на министерские портфели уже отказались от предложений Банковой. , информирует enovosty.com/news.

«Те кандидаты, которых уже огласили, отказались от должностей. Жуковский — потенциальный министр экономики, Милованов, которому предложили возглавить министерство агропромышленного комплекса, отказался также. Корыстылев, которому предложили должность вице-премьера», — заявил нардеп.

Кроме того, Гончаренко недоумевает, поскольку сейчас власть в экстренном порядке пытается найти замену для выбывших «игроков». Нардеп полагает, что подобный подход к поиску кадров на стратегически важные посты, категорически недопустим.

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«Как такое может быть, что у нас вопрос Правительства рассматривается через три часа и мы знаем, что сейчас минимум три позиции, по которым люди отказались. А также есть другие позиции, на которые никого не нашлось до сих пор. И сейчас, на коленке, их ищут. Скажите, можно при таких условиях выбрать человека профессионального, порядочного и с новыми идеями?», — негодует нардеп.

На вопрос журналистов относительно разделения министерств, Алексей Гончаренко заметил, что только месяц назад был окончательно завершён процесс разделения этих же министерств.

«Оформлены документы, набран штат и прописаны все необходимые процедурные моменты. Теперь, эти министерства подлежать повторному разделению. Это похоже на перпетуум мобиле, вечный двигатель, или бесконечный процесс реорганизации министерств по версии Президента Зеленского», — подчеркнул нардеп.

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