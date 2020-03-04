«Он не самовлюблённый павиан»: Дубинский о назначении Шмыгаля на пост премьера (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Он не самовлюблённый павиан»: Дубинский о назначении Шмыгаля на пост премьера (ВИДЕО) «Он не самовлюблённый павиан»: Дубинский о назначении Шмыгаля на пост премьера (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему считает Дениса Шмыгаля достойной заменой Гончаруку, а также поделился своим видением функционала нового кабинета министров и Премьера.

Нардеп убеждён, что Денис Шмыгаль достаточно системный и профессиональный кандидат на пост и.о. главы Правительства, который лишён самолюбования и политический амбиций. Более того, как утверждает Дубинский, в случае, если г-н Шмыгаль будет заниматься системным и планомерным решеним экономических вопросов без чрезмерного пиара, у него есть все шансы надолго задержаться в министерском кресле. , информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов относительно министра Милованов и его дальнейшей судьбы, Дубинский ответил неоднозначно. Нардеп считает, что пока вопрос о рынке земли находится в подвешенном состоянии, и пока парламент не проголосовал его во втором чтении, у Милованов есть все шансы остаться на своей должности. Дубинский считает, что после урегулирования закона о земле, Милованов покинет пост министра.

Кроме того Дубинский прокомментировал якобы заявление Гончарука об ущемлении его права на труд в связи с рассмотрением парламентом его отставки и выражения вотума недоверия на внеочередном заседании ВР. В связи с этим, Дубинский вспомнил инициированный Гончаруком к рассмотрению трудовой кодекс, в котором отменялись гарантии и права граждан Украины на труд.

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«Он сейчас требует не рассматривать его заявление о его отставке в ВР, потому-то якобы нарушены его права. При этом, Гончарук вместе со своими министрами, был инициатором отмены трудового кодекса, который лишает всех остальных украинцев таких же прав на сохранение рабочих мест. Грабли на которые сам и наступил», — подытожил Дубинский .