Новое правительство: Это спокойные технократы, внушающие доверие, — Александр Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Новое правительство: Это спокойные технократы, внушающие доверие, - Александр Корниенко (ВИДЕО) Новое правительство: Это спокойные технократы, внушающие доверие, - Александр Корниенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко, в кулуарах Верховной Рады, рассказал, кто возглавит министерства, и есть ли решение по кандидатуре первого вице-премьера, почему останется на своём посту Арсен Аваков, а также что пошло не так у нынешнего состава Кабмина Гончарука.

Корниенко убеждён, что отсутствие видимых и ощутимых изменений в стране, планомерное снижение промышленного производства, отсутсвие системной и понятной экономической политики со стороны министров, требует от Парламента и Президента Зеленского новых решений и новых персоналий в Кабмине. , информирует enovosty.com/news.

Так, по словам нардепа, новый премьер и в целом Кабмин должен быть максимально технократичным, эффективно и быстро реагировать на существенное падения уровня промышленного производства, а также решать ряд вопросов в социальной сфере, чтобы каждый украинец реально смог ощутить результаты работы нового правительства в ближайшей перспективе.

На вопрос журналистов, почему министр внутренних дел Арсен Аваков остаётся на своем посту, Корниенко отметил, что у министра огромный бекграунд за плечами и на сегодняшний день нет достойной кандидатуры, которая могла бы полноценно и на должном профессиональном уровне заменить нынешнего министра.

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По его словам, работой МВД и самого министра Авакова Президент Зеленский остался доволен.

Кроме того, Корниенко озвучил фамилии тех министров, которые возглавят ключевые министерства.

«Кулеба возглавит два направления — европейскую интеграцию и министерство иностранных дел, Денис Молюска возглавит министерство юстиции, Михаил Федорив займется IT-направлением, Владислав Криклий возмет на себя министерство инфраструктуры», — подчеркнул Корниенко.

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