Необходимо менять стратегию, а не фамилии в Кабмине, — Сергей Соболев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Батькивщина» Сергей Соболев в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему считает замену Кабмина неэффективной без качественного пересмотра общей государственной стратегии.

Нардеп убеждён, что перестановка персоналий в Кабмине не принесёт долгожданных политических дивидендов Президенту Зеленскому. , информирует enovosty.com/news.

По мнению, Соболева, гораздо важнее вначале пути выработать курс и стратегию для нового Кабмина. Без этого экономическая ситуация в стране только усугубится.

Соболев обратил внимание не только на ухудшение ситуации в промышленности, но и на существенное падение налоговых сборов, в связи с крайне непрофессиональной политикой государства в этом вопросе, а также отметил ухудшение в агропромышленном секторе после решения власти открыть рынок земли.

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«Стратегия, которой придерживается нынешняя власть — это стратегия, которая в конечном результате приведёт в тупик всю страну. Пока я не услышал, что именно будет меняться. Есть прекрасный кандидат и отдельные персоналии, но вопрос остаётся, а что изменится с приходом новых лиц?», — отметил нардеп.

Вместе с тем Соболев высказал предложение, которое, по его мнению, сможет остановить экономическое падение и поможет адекватно встретить грядущую мировую рецессию. Так, по мнению, народного депутата, надо поддержать те отрасли, которые «создают» ВВП страны и национальный продукт.

«Это и тяжелая индустрия, это и сельское хозяйство, которое за последние десят лет демонстрирует рост, и поэтому нельзя наносить удар по тех отраслях, которые демонстрируют рост», — заявил нардеп.

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Кроме того Соболев убеждён, что в предверии мирового кризиса государству необходимо выработать систему противовесов и поддержать те отрасли экономики, которые наиболее подвержены влиянию мировой рецессии и могут пострадать прежде всего.