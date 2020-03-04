На Западе рассказали, почему Украина выбрала худшее время для смены правительства

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Коронавирус, выплаты долгов и падение глобальных рынков делают фон для смены правительства худшим из всех возможных

Украинский президент во вторник, 33 марта, за закрытой дверью рассказал о том, что хочет заменить премьера и некоторых министров. Этот вопрос поставят на голосование уже сегодня. Главный претендент на кресло главы правительства — 44-летний Деним Шмыгаль, которые недолго был во главе администрации Ивано-Франковской области и в феврале оказался на посту вице-премьер-министра, информирует enovosty.com/news.

В Financial Times обратили внимание на эти перемены и отметили, что Украина выбрала очень неправильное время для столь кардинальных перемен.

О том, что региональный бизнесмен, о котором известно очень мало, займет кресло премьера, стало известно за несколько дней после проведения переговоров с МВФ. Фонд должен одобрить важнейшую для экономики программу поддержки в 5,5 млрд долларов. Эти средства, как и другие деньги от Евросоюза и западных спонсоров, сейчас необходимы для экономического восстановления Украины на фоне военных действий с РФ. Вместе с тем, Украина не торопиться выполнять важнейшее условие Международного валютного фонда, которое заключается в принятии закона о платежеспособности банков. Источники в СМИ, приближенные к Владимиру Зеленскому, сообщили о том, что переговоры между Киевом и кредитором о законе в отношении банков будут идти и на текущей неделе.

По словам президента Американской торговой палаты в Украине Энди Хантера, кандидата в премьеры Шмыгаль можно назвать «максимально лояльным к бизнесу», но отметили, что время для столь радикальных перестановок выбрано очень неудачно. Дело в том, что сейчас продолжается вспышка смертельного коронавируса (в Украине зафиксирован первый случай заражения), а вскоре нужно будет выплатить суверенные долги. Кроме того, перестановки совершаются на фоне падения глобальных рынков, отсутствия соглашения с Международным валютным фондом и в то время, как вторичный рынок держателей бондов становится болезненным. На этом этапе новому правительству очень важно укреплять макроэкономическую стабильность, продолжить сотрудничество с кредиторами и увеличить прямые иностранные инвестиции.

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