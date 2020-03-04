Джентельмен удачи или большие приключения Гончарука в Кабмине. Финал.

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Быть или не быть вот в чем вопрос! Сейчас многие украинские СМИ говорят о возможной отставке Алексея Гончарука и активно обсуждают новые кандидатуры на должность премьера и Кабмина.

Точно неизвестно, какими будут ротации в правительстве, но мы решили вспомнить основные достижения во времена премьерства господина Алексея Гончарука и его молодой команды, информирует enovosty.com/news.

Ведь за всю новейшую историю Украины, еще не было таких «дерзких реформ» и «экономических прорывов», как во времена Алексея Великого в эпоху князя Владимира.

И если миру известны факты сверхбыстрого экономического роста Азии под названием «большое Азиатское экономическое чудо» или «большой скачок азиатских тигров», то украинский экономический прорыв под руководством Гончарука мир запомнит как «большое украинское экономическое чудо» или «большой скачок глупой обезьяны».

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Примеры мощных прорывов и достижений почти повсеместны.

Вот, например, нынешняя зима.

Кто будет отрицать, что мы могли замерзнуть в своих домах и квартирах, кто в страшном сне мог представить, что мы не только договоримся с Москвой о транзите газа, но и даже как-то повлияем на климат и на зиму, которая побоится нашего экономического прорыва и решит в этом году «перезимовать» где-то в другом месте.

А платежки!!! Друзья вы увидели как они уменьшились этой зимой? Нет .. не видели?

Странно …

Алексей Гончарук уверен, что у вас проблемы со зрением, мои дорогие, раз не увидели.

И что надо месяц к месяцу смотреть, а не вытаращить глаза и доказывать, что если добавить еще колонку с ценой за доставку газа, то не меньше, а даже больше платежки выходят.

Вы профаны в экономике друзья, и туман у вас в голове.

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Еще одна тема которой не стыдишься, а даже немного гордость пробирает — это наша подготовка к встрече с коронавирусом.

Во-первых, мы нация щедрая и очень искренняя (если, конечно, никого не привозить из Китая).

Поэтому при тщательной подготовке к коронавирусу, некоторые нардепы из комитета по здоровью нации, выкупили у наших производителей около 20 млн масок и …нет, не направили в медицинские учреждения, а продали их в Китай.

Ой-ой, чего вы так всполошились? Обойдемся и так, будем задерживать дыхание и чихать, как учил вас, балбесов, министр Милованов, который по этому поводу собрал целую пресс-конференцию.

А еще, злые силы начали распространять слухи, что у нас недовыполнение бюджета и стремительное падение промышленного производства. Не верьте, врут агенты Кремля. У нас все хорошо.

Вы только посмотрите на состав Кабмина, одни самородки собраны со всего мира. Не все конечно соображают в экономике, да и не для этого их приглашали в правительство.

Взять хотя бы Тимофея Милованова, человек открыто признался, что его экономика Украины никогда не интересовала и он ее не знает, вполне логично, что Гончарук поставил его этой экономикой управлять.

Взять к примеру министра культуры молодежи и спорта господина Бородянского, человек одаренный, знает о важности эзотерики, силы экстрасенсорики и сверхъестественных явлений, поэтому именно он и стал одним из инициаторов нового закона о дезинформации. Больше не нужно СМИ, только шоу экстрасенсов, шабаш на лысой горе и немного магии вуду.

О министре образования говорить можно много, но без вмешательства потусторонних сил тоже не обошлось, писать без ошибок не умеет, читать может по буквам, логично, что она министр.

В общем, наш Кабмин — самый профессиональный по сравнению со всеми предшественниками.

Боже, храни Украину и помоги пережить еще одно большое экономическое чудо, потому что иногда кажется, что скачок глупой обезьяны, как раз завис над пропастью.