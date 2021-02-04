Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции — это реакция на падающий рейтинг Зеленского, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции - это реакция на падающий рейтинг Зеленского, - Гончаренко (ВИДЕО) Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции - это реакция на падающий рейтинг Зеленского, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему принятый законопроект об обличителях коррупции никого отношения к реальной борьбе с коррупцией не имеет, а также какие действия должны предпринять правоохранительные органы Украины, чтобы можно было с уверенностью констатировать, что санкции против Козака и его медиа-активов - это реальная и системная борьба с российской пропагандой, а не тактический шаг власти и реакция на стремительно падающие рейтинги как самого Зеленского, так и его политической силы в парламенте.

Нардеп убеждён, что законопроект об обличителях коррупции, который сегодня приняла Верховная Рада во втором чтении, это скорее формальный документ, нежели реальный инструмент борьбы с коррупцией, информирует enovosty.com/news.

Говоря об обличителях коррупционных сделок, Гончаренко шутя отметил, что в стране есть единственный обличитель коррупции — это господин Гео Лерос.

«Кто у нас обличитель коррупции? Он один — это Гео Лерос, которого не то что не поощряют, а напротив, выгнали из фракции, у него самого проблемы, машины горят и т.д. Этот обличитель как-то не самый успешный. Все эти законы — попытка показать обществу и Западу, что мы вроде бы что-то делаем. Если есть желание бороться с коррупцией, не надо искать обличителей, Зеленский может обернуться и за правым плечом увидеть Татарова и Ермака и начать с ними бороться», — отметил Гончаренко.

На вопрос журналистов о том, как нардеп относится к санкциям СНБО в отношении Козака и его медиа-активов, Гончаренко отметил, что поддерживает данный шаг со стороны Президента. Вместе с тем, он обратил внимание на необходимость дальнейших шагов со стороны СБУ в этом деле. В частности, уголовного производства в отношении господина Козака, которого обвинили в финансировании терроризма и который является действующим депутатом Верховной Рады Украины.

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Гончаренко подчеркнул, что в случае, если санкции СНБО — это финальный этап борьбы с российской пропагандой, то данное решение СНБО, которое было поддержано Президентом, было следствием падающего рейтинга Зеленского.

«Если мы встали на государственные рельсы, давайте идти по ним дальше. А если этот была разовая акция, то это будет означать, что власть ничего не поняла, а просто увидев падение собственных рейтингов, начала на это реагировать тактически», — отметил Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3450, который предусматривает создание Единого портала сообщений о коррупции.

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Согласно закону, доступ к порталу будут иметь в свободном доступе как обличители, так и субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.