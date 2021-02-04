РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

01.02.2021

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Последние новости

04.02.2021 г.
19:00 В США случайно объявили в розыск героя фильма ужасов куклу Чаки
18:48 Обеспечивает ли ношение двух масок большую защиту от COVID-19?
18:23 Саудиты повысили цены на нефть
17:49 СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего
17:39 В Греции произошел мощный взрыв в отеле (ВИДЕО)
17:31 Стала известна настоящая причина смерти Чингисхана
17:15 На Днепропетровщине проходят мощные военные учения 93-й ОМБр "Холодный Яр" (ФОТО)
16:56 Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, - Дубинский (ВИДЕО)
16:55 Киберполиция блокировала деятельность крупнейшего в мире украинского фишингового сервиса (ВИДЕО)
16:41 В Украине стремительно растет популярность кофе
16:02 Во Франции сильное наводнение: людей массово эвакуируют (ФОТО)
15:59 Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции - это реакция на падающий рейтинг Зеленского, - Гончаренко (ВИДЕО)
15:45 Стало известно, когда украинцев "озолотят" польскими зарплатами
15:40 Блогер показал необычный способ быстро восстановить обоняние после COVID-19
15:20 В Украине собираются внести изменения в водительские права
15:00 Китайская армия получила легкие танки нового типа Type 15
14:40 Украинцы скоро смогут изменить свое место регистрации за несколько минут
14:20 Мировые расходы на оборону в прошлом году выросли до $1,9 трлн
14:17 У нас нет ни вакцины, ни плана вакцинации, - Совсун (ВИДЕО)
14:08 Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, - Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)
14:04 Геополитический сталкер: Путин - экс-бойфренд Америки из ада, - The New York Times
14:00 Водителям в Украине дали право игнорировать сигнал об остановке полицией
13:52 Кого в Украине обошло стороной последнее повышение пенсий
13:40 "Бунт кастрюль" в Мьянме: жители вышли на акцию протеста против военного переворота
13:20 Ученые обнаружили еще один витамин, способный облегчить течение COVID-19
13:15 В Конгресс США внесли проект санкций против российских чиновников из-за Навального
13:08 Израильская компания на оборонной выставке представила бомбу SPICE 250 с турбореактивным двигателем
12:49 "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье
12:40 В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, - Кравчук (ВИДЕО)
12:31 Канада признала Русское имперское движение террористической организацией
12:30 В Украину идет мощный циклон, который принесет ухудшение погоды, - синоптик
12:26 Ученый рассказал, почему аграрии в Украине боятся картофеля
12:17 Более 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады - соцопрос
12:15 На итальянском острове запретили заражаться и болеть коронавирусом
12:03 Комитет Рады поддержал: Украине вернут Нью-Йорк
12:01 Наказали по-народному: в Киеве проучили "героя парковки" (ФОТО)
12:00 Шмыгаль назвал дату, до которой будет продлен карантин
11:57 "Полный коллапс": под Москвой возникли очереди из автозаков с арестованными после акций протеста (ВИДЕО)
11:54 Мы единственная страна в Европе, где нет государственного реестра оружия, - Рахманин (ВИДЕО)
11:45 В НБУ признали "всплеск инфляции": Что подорожает в 2021-м?
11:14 В России предложили компаниям работать в Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции
10:34 Портников назвал три причины, почему Зеленский пошел на прямой конфликт с Медведчуком
10:33 Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
09:50 Сенаторы США приготовили санкционный удар из-за отравления Навального
09:43 Эксперт озвучил интересный прогноз по судьбе газопровода "Северный поток-2"
09:36 В Запорожье в "коронавирусной" больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО)
09:14 Пенсии в Украине должны быть в два раза выше. Названа реальная цифра
09:11 В Украине ослабят карантин. Какие ограничения будут действовать
09:10 Семь столичных проектов номинированы на архитектурную премию ЕС
09:09 В Украине водитель BMW устроил мощный дрифт (ВИДЕО)
09:05 В небо впервые поднялся самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО)
08:50 Ученые протестируют комбинацию двух вакцин от COVID-19. Что это даст?
07:15 Ученые выяснили, как коронавирусные локдауны повлияли на климат
03.02.2021 г.
23:55 Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука
23:05 Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака
22:40 Украинцев, которые будут вакцинироваться от COVID-19, внесут в электронную базу Минздрава
22:20 Ford и Google начнут совместно разрабатывать автомобили
21:59 Президент Италии поручил профессору сформировать новое правительство
Все новости »

Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции — это реакция на падающий рейтинг Зеленского, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции - это реакция на падающий рейтинг Зеленского, - Гончаренко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему принятый законопроект об обличителях коррупции никого отношения к реальной борьбе с коррупцией не имеет, а также какие действия должны предпринять правоохранительные органы Украины, чтобы можно было с уверенностью констатировать, что санкции против Козака и его медиа-активов - это реальная и системная борьба с российской пропагандой, а не тактический шаг власти и реакция на стремительно падающие рейтинги как самого Зеленского, так и его политической силы в парламенте.

Нардеп убеждён, что законопроект об обличителях коррупции, который сегодня приняла Верховная Рада во втором чтении, это скорее формальный документ, нежели реальный инструмент борьбы с коррупцией, информирует enovosty.com/news.

Говоря об обличителях коррупционных сделок, Гончаренко шутя отметил, что в стране есть единственный обличитель коррупции — это господин Гео Лерос.

«Кто у нас обличитель коррупции? Он один — это Гео Лерос, которого не то что не поощряют, а напротив, выгнали из фракции, у него самого проблемы, машины горят и т.д. Этот обличитель как-то не самый успешный. Все эти законы — попытка показать обществу и Западу, что мы вроде бы что-то делаем. Если есть желание бороться с коррупцией, не надо искать обличителей, Зеленский может обернуться и за правым плечом увидеть Татарова и Ермака и начать с ними бороться», — отметил Гончаренко.

На вопрос журналистов о том, как нардеп относится к санкциям СНБО в отношении Козака и его медиа-активов, Гончаренко отметил, что поддерживает данный шаг со стороны Президента. Вместе с тем, он обратил внимание на необходимость дальнейших шагов со стороны СБУ в этом деле. В частности, уголовного производства в отношении господина Козака, которого обвинили в финансировании терроризма и который является действующим депутатом Верховной Рады Украины.

Читайте: Референдум по Крыму и Донбассу - крайне опасная инициатива Кравчука, - Гончаренко (ВИДЕО)

Гончаренко подчеркнул, что в случае, если санкции СНБО — это финальный этап борьбы с российской пропагандой, то данное решение СНБО, которое было поддержано Президентом, было следствием падающего рейтинга Зеленского.

«Если мы встали на государственные рельсы, давайте идти по ним дальше. А если этот была разовая акция, то это будет означать, что власть ничего не поняла, а просто увидев падение собственных рейтингов, начала на это реагировать тактически», — отметил Гончаренко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №3450, который предусматривает создание Единого портала сообщений о коррупции.

Читайте: Судный день для Гончарука, Сытника и Рябошапки: Антон Поляков об интригах накануне внеочередной Рады (ВИДЕО)

Согласно закону, доступ к порталу будут иметь в свободном доступе как обличители, так и субъекты по предотвращению коррупции в различных органах.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 146

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Все статьи





Читайте также

Референдум по Крыму и Донбассу - крайне опасная инициатива Кравчука, - Гончаренко (ВИДЕО)
 Гончаренко в ПАСЕ жестко ответил пропагандистам: место делегации РФ в "комнате грязи дворца Путина" (ВИДЕО)
Это бюджет тёплой ванны Зеленского и силовиков, которые ее охраняют, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 "Он адепт простых решений": Гончаренко об угрозах Зеленского распустить Верховную Раду (ВИДЕО)
Кабмин Шмыгаля могут отправить в отставку уже этой осенью, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 Новый политический сезон: сможет ли Зе-команда удержаться при власти?
Украинцам урежут субсидии более чем на 2 млрд грн и передадут их силовикам, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
 Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (21059)

Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным (7921)

Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото (6273)

Фото дня: протестующие в России стоят в очереди в автозаки (ФОТО) (5190)

Строители раскрыли "секреты" скандального дворца Путина (4907)

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины (2598)

Санкции в действии: Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах (2084)

Портников назвал три причины, почему Зеленский пошел на прямой конфликт с Медведчуком (1401)

Три главных сигнала: Зачем Симоньян призывает к аннексии Донбасса? - Портников (1293)

Битва за Черное море: США направили большую группу кораблей для защиты Украины, – The Times (1224)

Армия

Боевая разведывательная машина SpPz 2 Luchs (Германия)
Автоматическая винтовка Heckler-Koch HK417 (Германия)
Вертолет Eurocopter AS565 Panther (Франция)
Бронетранспортер БТР-70ДИ-02 «Свитязь»
Вся армия    >>

Персоны

Парцхаладзе
Лев
Арьев
Владимир
Жданов
Игорь
Криклий
Владислав
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Не все коты могут быть одинаково фотогеничны (ФОТО) (5477)

Наказали по-народному: в Киеве проучили "героя парковки" (ФОТО) (4385)

Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака (3885)

В небо впервые поднялся самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО) (3758)

Три роки в старшій школі: що зміниться для українських школярів (3608)

В Украину идет мощный циклон, который принесет ухудшение погоды, - синоптик (2181)

"Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье (1976)

Водіям в Україні почали приходити липові протоколи про штрафи (1858)

Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука (1595)

Даже шапка с помпоном ей к лицу: Кейт Миддлтон в неформальном образе записала видеообращение (1579)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (21057)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15726)

В Мережі з'явився музичний кліп-пародія на Зеленського в стилі "95 кварталу" (8764)





Купить подарки



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 