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В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, - Кравчук (ВИДЕО)
 
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Глава подкомитета по вопросам информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук рассказала о новом законопроекте о медиа, над которым работает профильный комитет, а также объяснила, почему депутаты ее фракции посещали эфиры телеканалов, которые впоследствии попали под санкции СНБО Украины.

Кравчук отметила, что работа профильного Комитета Верховной Рады над законопроектом о медиа близится к своему завершению. Так, по словам нардепа, к работе над проектом закона привлекаются представители экспертного и журналистского сообщества, а также владельцы медиахолдингов, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, на нынешнем этапе работы над законом, никто из представителей медиа-среды не говорит о том, что закон каким-то образом ущемляет свободу слова в Украине.

Кравчук подчеркнула, что в сессионный зал будет представлена обновлённая версия закона о медиа, а предыдущий
вариант, который сейчас зарегистрирован в парламенте, не будет вынесен на рассмотрение.

Нардеп отметила, что особое внимание члены комитета уделили разделу, который относится к противодействию вооружённой агрессии. Кравчук убеждена, что за нарушение этого раздела будут предусмотрены самые жесткие наказания и санкции. Что касается остальных правонарушений, по словам Кравчук, предусмотрены менее серьезные наказания, например, штрафы.

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На вопрос журналистов о том, почему нардепы от партии «Слуга народа» активно посещали эфиры телеканалов в отношении которых в последствии были применены санкции СНБО, Кравчук ответила: «надо понимать, что депутаты — это публичные люди, они хотят высказывать свою позицию на всех площадках, в том числе, и на этих каналах. Поскольку там много манипуляций и они хотят говорить, что это не правда», — отметила Кравчук.

Напомним, что ранее против нынешней редакции закона о медиа выступил Национальный союз журналистов Украины и целый ряд профессиональных организаций, представители общественности. Все они требовали снять его с рассмотрения в зале Верховной Рады. Данный законопроект журналисты назвали «карательным».

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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