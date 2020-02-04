Украине необходим двухпалатный парламент, — Никита Потураев (ВИДЕО)

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Депутат фракции «Слуга народа» Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады рассказал, каким, по его мнению, должен быть парламент Украины, почему нынешнее количество нардепов необходимо сократить и стоит ли ожидать выборов в ОРДЛО этой осенью.

Никита Потураев убеждён, что нынешнее количество народных избранников в Верховной Раде — это рудимент и наследие советского прошлого. , информирует enovosty.com/news.

Народный депутат полагает, что Украине необходимо двигаться в ногу со временем, а парламент страны должен отвечать современным тенденциям и реалиям, а также корректно соотноситься с количеством населения проживающего в стране.

Вместе с тем, народный депутат подчеркнул, что выступит с переложением о создании двухпалатного парламента и очень надеется на поддержку коллег по партии в этом вопросе.

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В этом случае, по мнению Потураева, можно немного увеличить количество парламентариев, пригласив в законодательный орган, к примеру, по два депутата из каждой области.

«Я буду предлагать коллегам, чтобы в Украине появилась верхняя палата. Ну, и в принципе ,общее количество народных депутатов может остаться прежним: 300 депутатов плюс по два представителя с каждой области. Количество парламентариев увеличится несущественно. Убеждён, что двухпалатный парламент для Украины это очень важная и перспективная вещь», — заявил народный депутат.

На вопрос журналистов относительно стремления помощника президента Зеленского г-а Ермака провести выборы на Донбассе уже этой осенью, Потураев высказал надежду, что в случае соблюдения сторонами всех вопросов безопасности, предусмотренных ранее достигнутыми договорённостями, выборы могут состоятся.

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«Г-н Ермак ознакомлен со всеми перипетиями Минского процесса и Нормандского саммита. Я хотел бы очень разделять его оптимизм и как все был бы рад, чтобы начался вывод с оккупированных территорий росийских регулярных войск, разоружение наемников и т.д. Если все это будет выполнено, вся страна будет только за, если выборы будут в октябре», — подытожил Потураев.