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Украина хочет усилить морские границы

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Правительство обдумывает разные способы, чтобы усилить морские границы в Азовском регионе.

Такой информацией поделился генерал-полковник Петр Цигикал, который занимает должность председателя Государственной пограничной службы Украины, информирует enovosty.com/news.

С его слов, были проведены ремонты кораблей и катеров. Он сообщил, что также отремонтировали корабль «Донбасс». Цигикал добавил, что в 2018 году на вооружение приняли катера проекта UMC-1000, которые отличаются улучшенными ходовыми характеристиками.

Генерал-полковник подчеркнул, что основная задача украинского правительства помощь в создании мощных и мобильных группировок пограничных кораблей и катеров, которые защищали бы территориальные воды в Азовском и Черном морях.

Эти судна должны будут быстро и эффективно охранять территорию, а также, если будет потребность, противодействовать военным угрозам на начальном этапе вооруженного конфликта.

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Петр Цигикал также сообщил, что сейчас украинская сторона хочет закупить у Франции 22 современных патрульных кораблей.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 171

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