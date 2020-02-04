У парламента хватит голосов для принятия закона о рынке земли, — Николай Сольский (ВИДЕО)

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Председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, партия «Слуга народа», прокомментировал вероятность рассмотрения закона о рынке земле по сокращённой процедуре уже на этой неделе, а такж рассказал, удалось ли достичь договорённостей с другими партиями по голосованию за этот закон.

Нардеп Сольский выразил надежду, что существует вероятность рассмотрения законопроекта о рынке земли по сокращённой процедуре уже на этой сессионной неделе, поскольку комитет, который он возглавляет, рекомендовал Парламенту именно такой порядок рассмотрения законопроекта. , информирует enovosty.com/news.

Сольский также не исключает, что в случае, если Рада примет решение рассматривать законопроект по процедуре, которая предполагает рассмотрение всех 4 тысяч правок, то рассмотрение затянется на некоторые время.

На вопрос журналистов, «есть ли вероятность собрать необходимое количество голосов за данный закон», Сольский ответил утвердительно.

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«Та редакция закона, которая существует на сегодняшний день, позволяет общаться с другими фракциями и группами достаточно позитивно. И я надеюсь, что несколько фракций серьезно рассматривают возможность поддержать своими голосами данную редакцию закона. Надеюсь, что и мажоритарщики также поддержат закон, поскольку правки, которые рекомендовал комитет, в частности, по концентрации земли в одни руки, существенно ниже тех, которые предлагали некоторые депутаты мажоритарщики», — отметил Сольский.

Также Сольский выразил понимание и готовность к возможным акциям протеста и митингам со стороны противников закона о земле. А вот, что касается возможного блокирования трибуны коллегами по парламенту, то в данном случае народный депутат высказал контр-аргумент.

«Относительно блокирования трибуны, если одни готовы блокировать, то другие готовы разблокировать», — уверен Сольский.

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На вопрос журналистов относительно возможности для граждан с двойным гражданством свободно покупать землю в Украине, Глава комитета также выразил обеспокоенность такой возможностью.

«Есть несколько моментов с этим вопросом. Первое — это как его определить? Если я хочу узнать, есть ли у вас двойное гражданство, то государственный орган должен подать запрос ко всем странам мира. Даже если это будут сделано, страны не дадут информацию о своём гражданине. Для этого должна быть веская причина. И даже если есть возможность это выяснить и убедиться, что есть двойное гражданство, человек все равно остаётся гражданином Украины. Поэтому этот вопрос очень актуален не только в разрезе рынка земли, но в случае проведения выборов, например. Убеждён, что этот вопрос будет обсуждаться отдельно, думаю весной», — отметил Сольский.