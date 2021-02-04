РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

01.02.2021

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Последние новости

04.02.2021 г.
23:02 Саудиты повысили цены на нефть
23:00 В Украине создадут портал для анонимных доносов о коррупции
21:59 Германия ушла под воду (ВИДЕО)
21:49 Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, получая по 300 тыс. грн, прогуливает работу, а в офисе играет в теннис - сотрудники НБУ
21:49 Жители ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID-19 в Украине, - Ляшко
21:18 Украинец смастерил оригинальный электрокар (ФОТО)
21:10 Как выглядели реальные пассажиры и команда "Титаника" и как сложились их судьбы после крушения (ФОТО)
20:58 В Греции произошел мощный взрыв в отеле (ВИДЕО)
20:43 "У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы", - глава партии "Слуга народа" Корниенко
20:19 Рыбак нашел жемчужину стоимостью в 300 тысяч долларов
19:58 Во Франции проходит общенациональная забастовка (ФОТО)
19:19 Украина будет поставлять молоко в Ливан
19:00 В США случайно объявили в розыск героя фильма ужасов куклу Чаки
18:58 Даниил Богатырев: "Появление у Украины летального оружия не сможет изменить ситуацию на Донбассе"
18:48 "Обеспечивает ли ношение двух масок большую защиту от COVID-19?": советы медиков
17:49 СБУ блокировала масштабную схему сбыта контрафактного горючего
17:31 Стала известна настоящая причина смерти Чингисхана
17:15 На Днепропетровщине проходят мощные военные учения 93-й ОМБр "Холодный Яр" (ФОТО)
16:56 Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, - Дубинский (ВИДЕО)
16:55 Киберполиция блокировала деятельность крупнейшего в мире украинского фишингового сервиса (ВИДЕО)
16:41 В Украине стремительно растет популярность кофе
16:02 Во Франции сильное наводнение: людей массово эвакуируют (ФОТО)
15:59 Ждём уголовное дело по Козаку, иначе санкции - это реакция на падающий рейтинг Зеленского, - Гончаренко (ВИДЕО)
15:45 Стало известно, когда украинцев "озолотят" польскими зарплатами
15:40 Блогер показал необычный способ быстро восстановить обоняние после COVID-19
15:20 В Украине собираются внести изменения в водительские права
15:00 Китайская армия получила легкие танки нового типа Type 15
14:40 Украинцы скоро смогут изменить свое место регистрации за несколько минут
14:20 Мировые расходы на оборону в прошлом году выросли до $1,9 трлн
14:17 У нас нет ни вакцины, ни плана вакцинации, - Совсун (ВИДЕО)
14:08 Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, - Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)
14:04 Геополитический сталкер: Путин - экс-бойфренд Америки из ада, - The New York Times
14:00 Водителям в Украине дали право игнорировать сигнал об остановке полицией
13:52 Кого в Украине обошло стороной последнее повышение пенсий
13:40 "Бунт кастрюль" в Мьянме: жители вышли на акцию протеста против военного переворота
13:20 Ученые обнаружили еще один витамин, способный облегчить течение COVID-19
13:15 В Конгресс США внесли проект санкций против российских чиновников из-за Навального
13:08 Израильская компания на оборонной выставке представила бомбу SPICE 250 с турбореактивным двигателем
12:49 "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье
12:40 В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, - Кравчук (ВИДЕО)
12:31 Канада признала Русское имперское движение террористической организацией
12:30 В Украину идет мощный циклон, который принесет ухудшение погоды, - синоптик
12:26 Ученый рассказал, почему аграрии в Украине боятся картофеля
12:17 Более 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады - соцопрос
12:15 На итальянском острове запретили заражаться и болеть коронавирусом
12:03 Комитет Рады поддержал: Украине вернут Нью-Йорк
12:01 Наказали по-народному: в Киеве проучили "героя парковки" (ФОТО)
12:00 Шмыгаль назвал дату, до которой будет продлен карантин
11:57 "Полный коллапс": под Москвой возникли очереди из автозаков с арестованными после акций протеста (ВИДЕО)
11:54 Мы единственная страна в Европе, где нет государственного реестра оружия, - Рахманин (ВИДЕО)
11:45 В НБУ признали "всплеск инфляции": Что подорожает в 2021-м?
11:14 В России предложили компаниям работать в Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции
10:34 Портников назвал три причины, почему Зеленский пошел на прямой конфликт с Медведчуком
10:33 Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
09:50 Сенаторы США приготовили санкционный удар из-за отравления Навального
09:43 Эксперт озвучил интересный прогноз по судьбе газопровода "Северный поток-2"
09:36 В Запорожье в "коронавирусной" больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО)
09:14 Пенсии в Украине должны быть в два раза выше. Названа реальная цифра
09:11 В Украине ослабят карантин. Какие ограничения будут действовать
Все новости »

«У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы», — глава партии «Слуга народа» Корниенко

Главная » Последние новости » Политические новости » "У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы", - глава партии "Слуга народа" Корниенко
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал интервью российскому изданию "Медуза"

В частности,  Корниенко ответил на вопросы  журналиста относительно деятельности нардепа Александра Дубинского:

Как вышло, что депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского США обвинили во вмешательстве в американские выборы? 

— Не ко мне вопрос, а к США скорее.

— Но вы же возглавляете «Слугу народа».

— У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы. Он пошел, вмешался, совершил какие-то действия, писал письма конгрессменам. С нами он это не согласовывал.

— В итоге его исключили из фракции.

— Это не столько результат санкций, сколько результат его поведения. Он не отозвался на предложение президента самостоятельно выйти из фракции.

— Почему исключение Дубинского из фракции, несмотря на инициативу президента, шло с таким скрипом?

— Против его исключения было 29 депутатов, 19 человек не голосовали. За высказались Слуга народа»?" data-body="&lt;p&gt;Всего до исключения Дубинского в украинском парламенте было 246 депутатов от «Слуги народа». Поскольку общее число депутатских кресел — 450, в Украине говорили о «монобольшинстве» президентской партии.&lt;/p&gt;">198 человек. Понятно, что есть группа депутатов, к которой он близок.

— Вы имеете в виду группу депутатов, которых ассоциируют с олигархом Игорем Коломойским?

— Давайте просто назовем ее группой депутатов.

— Учитывая, что все эти депутаты остаются во фракции, не опасаетесь ли вы раскола?

— Пока все конструктивно работают. По ряду вопросов расхождения есть, но работа идет.

Также Александр Корниенко прокомментировал санкции в отношении телеканалов:

— 10 сентября 2019 года Interfax.ua цитировал ответ Зеленского на вопрос NewsOne: «Я очень уважаю каждый канал, и канал News One. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий». Что изменилось?

— Во-первых, президент не закрывал каналы. Давайте не утрировать. Он подписал указ про санкции, в результате чего эти предприятия и каналы не могут работать. Для нас тут важно разграничить, где СМИ, а где пропаганда и дезинформация. Эти три канала в меньшей степени похожи на СМИ, в большей — на агитационную площадку ОПЗЖ и всех пророссийских и антиукраинских политиков.

— Вы понимаете, что это опасная тенденция? В России так же пытались закрыть телеканал «Дождь», который называли агентом Запада.

— Думаю, что в России немного другая ситуация. У вас нет открытого военного конфликта на части территории. У вас нет большого соседа рядом, который на что-то претендует. Для нас это все-таки больше не про зачистку поля, а про информационную войну с Россией. У нас остается множество оппозиционных телеканалов: «Наш», канал «24», «Украина 24», «1+1»… Сложнее назвать тех, что позитивно говорят про власть.

— Председатель Рады [и член партии «Слуга народа»] Дмитрий Разумков при голосовании в рамках СНБО по этому вопросу воздержался. С чем связано его решение?

— Он воздержался, да. Это его позиция по данному вопросу, я не берусь комментировать.

— Можно ли говорить о расколе в партии?

— Раскола точно никакого нет. Он остается в команде. Просто у него своя позиция по этому вопросу, что у некоторых депутатов вызывает недоумение.

— Складывается впечатление, что с самого прихода на пост президента Зеленский только и делает, что борется с врагами. Есть ли какие-то достижения, которые президент может поставить себе в заслугу?

— Конечно. Мы провели серию базовых реформ, которые никто не проводил последние 25 лет. Это земельная реформа, отмена моратория на игорный бизнес и его регламентация, отмена монополии на спирт. Так как мы считаем, что государство не может быть эффективным собственником, мы разблокировали большую приватизацию. Запущен процесс децентрализации. В пять раз сократилось число депутатов местных советов. Есть успехи в борьбе с офшорами, теневым бизнесом. Есть программа «Большая стройка», которая позволила во время пандемии не допустить серьезного падения ВВП.

Мы считаем своим достижением принятие закона о референдуме. Кроме того, на прошлой неделе создано Бюро экономической безопасности, мы забрали у СБУ контроль над экономическими преступлениями, чтобы остановить эти «маски-шоу», которые всех кошмарили. Это большие для Украины реформы, которые со временем дадут приток инвестиций в страну.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 109

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Все статьи





Читайте также

Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, - Дубинский (ВИДЕО)
 Кравчук не видит оснований возвращения Дубинского во фракцию "Слуга народа" (ВИДЕО)
В провале голосования за Витренко виноват Арахамия, - Качура (ВИДЕО)
 Корниенко назвал самого деструктивного депутат во фракции "Слуга народа" (ВИДЕО)
В ВРУ "Слуги" заблокировали трибуну. У них есть жесткое требование к КСУ
 Дисциплинировать КСУ можно одним способом - разогнав его, - Корниенко (ВИДЕО)
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
 В Украине необходимо пересмотреть философию зелёного тарифа на электроэнергию, - Качура (ВИДЕО)

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (21123)

Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным (7925)

Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото (6293)

Фото дня: протестующие в России стоят в очереди в автозаки (ФОТО) (5198)

Строители раскрыли "секреты" скандального дворца Путина (4912)

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины (2674)

Санкции в действии: Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах (2100)

Портников назвал три причины, почему Зеленский пошел на прямой конфликт с Медведчуком (1653)

Три главных сигнала: Зачем Симоньян призывает к аннексии Донбасса? - Портников (1300)

Битва за Черное море: США направили большую группу кораблей для защиты Украины, – The Times (1230)

Армия

Грузовой автомобиль высокой проходимости "ВЕПР-М"
Бронеавтомобиль Type 82 (Япония)
Вертолет KAI Surion (Южная Корея)
Самолет Ан-38Д
Вся армия    >>

Персоны

Черновецкий

Леонид
Варичев
Яков
Нищук
Евгений
Геращенко
Ирина
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (21129)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15764)

В Мережі з'явився музичний кліп-пародія на Зеленського в стилі "95 кварталу" (8811)





Купить подарки



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 