«У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы», — глава партии «Слуга народа» Корниенко

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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал интервью российскому изданию "Медуза"

В частности, Корниенко ответил на вопросы журналиста относительно деятельности нардепа Александра Дубинского:

Как вышло, что депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского США обвинили во в американские выборы?

— Не ко мне вопрос, а к США скорее.

— Но вы же возглавляете «Слугу народа».

— У нас демократия. Я депутату не запрещу вмешиваться в американские выборы. Он пошел, вмешался, совершил какие-то действия, писал письма конгрессменам. С нами он это не согласовывал.

— В итоге его исключили из фракции.

— Это не столько результат санкций, сколько результат его поведения. Он не отозвался на предложение президента самостоятельно выйти из фракции.

— Почему исключение Дубинского из фракции, несмотря на инициативу президента, шло с таким скрипом?

— Против его исключения было 29 депутатов, 19 человек не голосовали. За высказались . Понятно, что есть группа депутатов, к которой он близок.

— Вы имеете в виду группу депутатов, которых ассоциируют с олигархом Игорем Коломойским?

— Давайте просто назовем ее группой депутатов.

— Учитывая, что все эти депутаты остаются во фракции, не опасаетесь ли вы раскола?

— Пока все конструктивно работают. По ряду вопросов расхождения есть, но работа идет.

Также Александр Корниенко прокомментировал санкции в отношении телеканалов:

— 10 сентября 2019 года Interfax.ua цитировал ответ Зеленского на вопрос NewsOne: «Я очень уважаю каждый канал, и канал News One. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий». Что изменилось?

— Во-первых, президент не закрывал каналы. Давайте не утрировать. Он подписал указ про санкции, в результате чего эти предприятия и каналы не могут работать. Для нас тут важно разграничить, где СМИ, а где пропаганда и дезинформация. Эти три канала в меньшей степени похожи на СМИ, в большей — на агитационную площадку ОПЗЖ и всех пророссийских и антиукраинских политиков.

— Вы понимаете, что это опасная тенденция? В России так же пытались закрыть телеканал «Дождь», который называли агентом Запада.

— Думаю, что в России немного другая ситуация. У вас нет открытого военного конфликта на части территории. У вас нет большого соседа рядом, который на что-то претендует. Для нас это все-таки больше не про зачистку поля, а про информационную войну с Россией. У нас остается множество оппозиционных телеканалов: «Наш», канал «24», «Украина 24», «1+1»… Сложнее назвать тех, что позитивно говорят про власть.

— Председатель Рады [и член партии «Слуга народа»] Дмитрий Разумков при голосовании в рамках СНБО по этому вопросу . С чем связано его решение?

— Он воздержался, да. Это его позиция по данному вопросу, я не берусь комментировать.

— Можно ли говорить о расколе в партии?

— Раскола точно никакого нет. Он остается в команде. Просто у него своя позиция по этому вопросу, что у некоторых депутатов вызывает недоумение.

— Складывается впечатление, что с самого прихода на пост президента Зеленский только и делает, что борется с врагами. Есть ли какие-то достижения, которые президент может поставить себе в заслугу?

— Конечно. Мы провели серию базовых реформ, которые никто не проводил последние 25 лет. Это земельная реформа, отмена моратория на игорный бизнес и его регламентация, отмена монополии на спирт. Так как мы считаем, что государство не может быть эффективным собственником, мы разблокировали большую приватизацию. Запущен процесс децентрализации. В пять раз сократилось число депутатов местных советов. Есть успехи в борьбе с офшорами, теневым бизнесом. Есть программа , которая позволила во время пандемии не допустить серьезного падения ВВП.

Мы считаем своим достижением принятие закона о референдуме. Кроме того, на прошлой неделе создано Бюро экономической безопасности, мы забрали у СБУ контроль над экономическими преступлениями, чтобы остановить эти «маски-шоу», которые всех кошмарили. Это большие для Украины реформы, которые со временем дадут приток инвестиций в страну.