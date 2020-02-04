Сытник — коррупционер, он не может эффективно бороться с коррупцией, — Александр Дубинский (ВИДЕО)
Народный депутат от партии «Слуга Народа» Александр Дубинский в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему Артём Сытник должен покинуть пост главы НАБУ.
Дубинский выразил недоумение, почем Артем Сытник до сих пор занимает пост главы Национального антикоррупционного бюро Украины. , информирует enovosty.com/news.
Нардеп от провласной партии убеждён, что г-н Сытник должен сам подать заявление об уходе не дожидаясь решений парламента.
Более того, Дубинский полагает, что Президенту Зеленскому необходимо принять политическое решение и уволить человека, который замешан в коррупции в виду того, что данный факт доказан в суде.
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«Как, человек, который уличён судом в коррупционных деяниях и внесён в национальный реестр коррупционеров, может возглавлять главный антикоррупционный орган страны?», — с негодованием отметил нардеп.
На вопрос журналистов, «почему г-н Сытник до сих пор не подал в отставку самостоятельно», Дубинский предположил, что всему виной достаточно большая заработная плата главы антикоррупционного бюро.
«Я объясню, почему это происходит. Он получает 170 тысяч гривен ежемесячно. И каждый месяц, который он продолжает оставаться в своём кресле, он просто получает дополнительно 170 тысяч. грн. Ещё месяц продержался — ещё 170 тыс. грн получил. Вот и все!», — подытожил Александр Дубинский.
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Напомним, сегодня депутаты не смогли отправить на доработку проект закона, разрешающий Президенту назначать руководство Госбюро расследований и Национального антикоррупционного бюро.
Конституционный суд Украины признал не соответствующей Основному закону данную норму в законопроекте.
За доработку проголосовали 214 народных депутатов, для принятия решения необходимых 226 голосов собрать не удалось.
Против — 73 нардепа, воздержались – 69, не голосовали – 36.