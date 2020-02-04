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«Слуги народа» ведут Украину к полной самоликвидации, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуги народа» ведут Украину к полной самоликвидации, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
 
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в трибуны Верховной Рады жестко раскритиковала действия нынешней власти, заявив, что Украина находится на грани самоликвидации.

Народный депутат убеждена, что макроэкономические показатели Украины сегодня демонстрируют катастрофическое снижение уровня производства, невыполнение бюджета грозит стране дефолтом, а тотальная распродажа прибыльных госпредприятий — результат недальновидной политики кабмина Гончарука. , информирует enovosty.com/news.

«Нельзя сегодня продавать порты и аэропорты, продавать землю. Нельзя сегодня, принимать такой трудовой кодекс. Впервые за всю историю Украины провален бюджет января, а также полностью провален бюджет 2019 года. Растут долги по зарплатам. Так, горняки шахты «Капитальная» не поднимаются из шахты. Они остаются там, потому что 1 млрд 600 млн грн задолженность перед шахтерами и практически 3 млрд грн задолженность перед всеми, кто сегодня работает в экономике Украины», — заявила Тимошенко с трибуны Верховной Рады.

Лидер «Батькивщина» также отметила, что нынешняя власть активно сдаёт в концессию, а также продаёт большим иностранным корпорациям важные инфраструктурные объекты страны.

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Так, по сведениям Тимошенко, Херсонский и Николаевский порты отданы в управление иностранным корпорациям, вместе с Львовским аэропортом, который на сегодняшний день является достаточно прибыльным предприятием.

Завершила речь Тимошенко отметив, что на этой пленарной неделе, власть хочет вразрез с регламентом в сокращённом режиме принять закон о рынке земли.

«Надежды на то, что это правительство и президент поменяют курс на правильный, больше нет. На среду или на четверг они поставили в сокращённом режиме рассмотрение закона о распродаже земли, нарушив все регламентные нормы и за 40 минут планируют принять решение о полной продаже сельхозземель Украины, вместе с лесами, заповедниками, водоемами нашей страны. Просто пришла «саранча» в Украину, которую надо остановить», — эмоционально подытожила Тимошенко.

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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