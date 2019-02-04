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СБУ заблокировала незаконную продажу оружия

Главная » Последние новости » Политические новости » СБУ заблокировала незаконную продажу оружия
 
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Сотрудники СБУ заблокировали деятельность преступной группировки, специализирующейся на продаже оружия, в числе которой был злоумышленник с военным билетом, выданным так называемым «Министерством обороны ДНР»

Сотрудники Службы Безопасности Украины в Одессе заблокировали деятельность группировки, которая специализировалась на сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на «черном рынке», в том числе представителям криминальных кругов. Заказчиков они подыскивали через интернет.

Сотрудники СБ Украины задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручной осколочной гранаты с запалом.

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Правоохранители задержали трех участников группировки в Одессе по месту жительства. Во время санкционированных следственных действий в помещениях фигурантов дела сотрудники СБ Украины изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом шестьсот граммов.

У одного из злоумышленников также изъято военный билет, выданный так называемым «Министерством обороны ДНР». В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенным в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР».

Сейчас задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

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Автор: Оксана Ельченко
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