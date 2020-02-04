Парламент превратили в нотариальную контору, которая штампует все, что приносят с Банковой, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Парламент превратили в нотариальную контору, которая штампует все, что приносят с Банковой, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) Парламент превратили в нотариальную контору, которая штампует все, что приносят с Банковой, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

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Депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему в Украине методично уничтожаются институты власти, к чему могут привести изменения в Конституцию в части избирательного законодательства, а также прокомментировал свой законопроект, который призван радикально снизить расходы на парламент.

Алексей Гончаренко убеждён, что нынешняя власть методично уничтожает институты власти, по сути, превращая парламент в филиал Офиса президента Зеленского. , информирует enovosty.com/news.

«Главная проблема, что сегодня уничтожаются институты, открываем сессию — гимн и праздник, а по сути, института парламентаризма уже нет, потому что парламент превратился в нотариальную контору, которая штампует все, что приносят с Банковой. Какой бы «шариков» что не написал, тут проголосуют и все примут», — заявил нардеп.

На вопрос журналистов относительно инициативы сокращения количества народных депутатов до 300, уменьшив таким образом, расходы на парламент, Гончаренко отметил, что уже внёс в Раду законопроект, который предполагает уменьшение заработной платы нардепов, что существенно снизит расходы при том же количестве народных избранников.

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Также Гончаренко убеждён, что ликвидация мажоритарной системы крайне негативно скажется на работе парламента и самих народных депутатов, поскольку нивелируется ответственность нардепа перед своими избирателями и теперь депутат ответственен только перед руководством партии, которая в единоличном порядке будет решать его судьбу.

Алексей Гончаренко также прокомментировала и попытки президента подчинить себе НАБУ и ДБР.

«Им мало власти, необходимо ещё немного, но, Конституционный суд впервые в истории Украины, забраковал три президентские законопроекта, обозначив, что они угрожают правам и свободам граждан и демократическому разделению власти. Я так понимаю, что об этом законопроекте можно забыть, поскольку он не получил одобрения Конституционного суда», — подытожил Алексей Гончаренко.

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