Мы наблюдаем тотальную узурпацию власти Зеленским, — Артур Герасимов (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Артур Герасимов в кулуарах Верховной Рады, прокомментировал попытки власти установить контроль над органами правосудия, а также инициативы Президента Зеленского в единоличном порядке назначать глав НАБУ и ДБР, а также поделился своим видением ситуации относительно законопроекта по регулированию деятельности СМИ.

Народный депутат убеждён, что попытки власти взять под контроль все ветви власти, недопустимы в демократической стране. , информирует enovosty.com/news.

Герасимов отметил, что подобные инициативы Президента Зеленского касаются не только попыток контролировать Парламент и Кабмин и силовые структуры, но и работу украинских СМИ.

Герасимов убежден, что, так называемые, законы о регулировании рынка СМИ и закон о дезинформации призваны оказывать беспрецедентное давление и радикально ограничить свободу слова в Украине.

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«Давайте будем честными, делаются попытки сделать из Украины, даже не Россию, а Северную Корею. Сейчас многие говорят, что законы о дезинформации и СМИ были отозваны из Верховной Рады. Не, не были отозваны. Они готовятся их принять для того, чтобы заткнуть рот тем журналистам, которые дают правдивую информацию», — заявил народный депутат.

Также Герасимов отметил беспрецедентные случаи, когда руководство правоохранительными органами осуществлять по звонку из Банковой.

«Пленки и голос Трубы подтверждены сегодня международными экспертами. И на этих пленках мы четко слышим как Офис Президента давал указания, кого можно трогать, а кого нет. Все эти вещи недопустимы в демократической стране. Но, к сожалению, и я могу это подтвердить, что попытки узурпировать власть совершаются не только относительно правоохранительных органов, но и по отношению ко всем ветвям власти», — резюмировал Герасимов.

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