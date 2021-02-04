Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, — Дубинский (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, - Дубинский (ВИДЕО) Мы на краю социальной и экономической пропасти. И я не буду раскачивать систему, - Дубинский (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему не будет мстить однопартийцам за своё изгнание из фракции, а также о своих планах в отношении санкций США.

Дубинский убеждён, что сейчас в истории Украины сложилась уникальная ситуация, когда все рычаги власти сосредоточены в одном политическом проекте. И в условиях тяжелейшего экономического кризиса разрушать его — это действовать в ущерб стране, — считает народный депутат, информирует enovosty.com/news.

По мнению Дубинского, нынешняя социальная напряжённость будет стремительно нарастать. По его мнению, тарифный майдан, а также протесты ФОПов возобновятся как только люди получат свои платежки.

«Мы и так находимся на краю социальной и экономической пропасти. Для всех это очевидно. Раскачивать эту систему ещё больше — это значит делать шаги по разрушению самой государственности. Я этого делать не хочу. Я пытаюсь донести до Президента Зеленого, что мы идём не туда, этот путь либо в тупик, либо в пропасть», — заявил нардеп.

На вопрос журналистов, какие шаги будут им предприняты для снятия санкций, Дубинский ответил, что ради избирателей готов остаться под санкционным списком на некоторое время, и выразил уверенность, что в конечном счете докажет свою правоту и непричастность к вмешательству в выборы в США.

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