Мы единственная страна в Европе, где нет государственного реестра оружия, — Рахманин (ВИДЕО)

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Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин рассказал, почему не будет голосовать за законопроекты об обороте оружия в нынешней его редакции.

Рахманин убеждён, что в Украине давно необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос оборота и регистрации оружия и боеприпасов, учитывая нынешнюю неконтролируемую ситуацию, а также огромное количество оружия, которое находится на руках у граждан, информирует enovosty.com/news.

В целом, нардеп позитивно оценивает данные законопроекты, которые призваны навести порядок и взять под государственный контроль оборот оружия в стране.

Но, как отметил Рахманин, к нынешним законопроектам есть много вопросов, по его мнению, они требуют существенной доработки.

«Должен существовать реестр оборота оружия, поскольку мы единственная страна в Европе, в которой этот вопрос не урегулирован. Но в том виде, в котором сейчас представлены эти два законопроекта, фракция не будет поддерживать ни один из них», — резюмировал Рахманин.

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Напомним, Комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов (№4335). Кроме этого, Комитет согласовал и одобрил ещё один законопроектом №4336 , согласно которого вносятся изменения в Кодекс админнарушений и Уголовный кодекс.

Согласно нормам закона гражданина могут лишить права владения оружием от 3-х до 5-им лет или до 10 лет в случае систематического нарушения порядка пользования.