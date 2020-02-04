Контроль над силовиками и новые полномочия президента Зеленского опасны, — Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Контроль над силовиками и новые полномочия президента Зеленского опасны, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО) Контроль над силовиками и новые полномочия президента Зеленского опасны, - Святослав Вакарчук (ВИДЕО)

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, в кулуарах Верховной Рады, прокомментировал стремление президента Зеленского установить полный контроль над ДБР и НАБУ, отметив, что подобная практика недопустима в демократической стране, поскольку это дисгармонизирует баланс ветвей власти в парламентской-президентской республике.

Вакарчук убеждён, что в демократической стране, законы принимаются не в угоду отдельным персоналиям, а для того, чтобы на законодательном уровне регулировать работу и взаимодействие всех институтов власти, равномерно распределяя функции контроля. , информирует enovosty.com/news.

«Мы выступаем за то, что приоритет имеют институции и правила. Именно в этом — основа существования сильной Украины. Должно быть чёткое распределение между ветвями власти. Наша страна, согласно Конституции — это парламентско-президентская республика. Это не президентская стана, где все решает Президент. Очень опасно, когда баланс сил смещён в одну сторону. И тут вопрос не только в личности Президента. Он может абсолютно искренне считать, что он прекрасный человек. Конституция пишется не под одного человека. А что, если завтра президентом станет такой человек как Янукович? Вы представляете последствия?», — задается вопросом нардеп.

Глава партии «Голос» также коснулся такой негативной практики в Верховной Раде, как кнопкодавства, а также наказания за подобные действия народных избранников.

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Вакарчук убеждён, что с таким позорным явлением в стенах парламента необходимо бороться. Вот только депутат опасается, что под благими намерениями наказания депутатов, которые голосуют за себя и своих коллег, власть может «протянуть» закон, который ограничит свободу волеизъявления нардепов и позволит руководству парламента контролировать и влиять на голосование народных избранников.