Возвращение Крыма: Эксперт назвал единственный реальный козырь Украины

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Начало 2020 года ознаменовалось в списке негативов, в том числе, новым витком актуализации вопроса подачи днепровской воды в оккупированный Крыму.

Такое мнение на странице в Фб написал глава правления БО «Институт черноморских стратегических исследований» Юрий Смелянский. Он рассказал о том, что Путин во время визита в Крым был вынужден заявить о необходимости скорейшего решения вопроса водоснабжения:, информирует enovosty.com/news.

«Совпало, оккупанты ищут решение проблемы, а отдельные представители моновласти готовы помочь оккупантам решить проблему. Оккупационные СМИ в Крыму отреагировали на ситуацию в новостных блоках следующим образом:

«Несколько лет назад» российское руководство Крыма «спасло Украину от холода и замерзания, поставив природный газ. (Речь о скандале с подачей природного газа в Гениченский район осенью 2016 года). В «благодарность» за помощь власти Украины уговаривают руководство Крыма купить у них днепровскую воду. Украине очень нужны деньги для покрытия дефицита государственного бюджета». Вот так в оккупированном Крыму рассказывают людям по телевизору», — написал эксперт.

По его словам те, кто разрабатывал и организовывал операцию по вооруженному захвату крымского полуострова, был не сильно ознакомлен с особенностями водообеспечения территории и функционирования системы Северо-Крымского канала. Он отметил, что активная фаза захвата части Украины совпала с тем временем, когда нужно было заниматься подготовкой системы к эксплуатации в новом году. «Затем на следующий год, в зависимости от погодных условий, заполнялся снова в конце марта – начале апреля. И так каждый год».

В 2014 году подготовительных работ проведено не было. И в апреле днепровская вода в Крым не пришла.

«Первые негативные последствия отсутствия в Крыму днепровской воды оккупированный полуостров ощутил сразу – в 2014 году рисоводство как экономическая отрасль прекратила свое существование на полуострове, – продолжает Смелянский. – С каждым годом ситуация только ухудшается. На сегодняшний день аграрный бизнес, базирующийся на поливном земледелии, в оккупированном Крыму практически отсутствует. Площади орошаемых земель сократились примерно в 10 раз (оценка 2017 года). Крым уже практически вернулся в состояние до 1975 года».

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Таким образом, эксперт считает, что днепровская вода сейчас является единственным украинским реальным козырем для возможных переговоров по возвращению крымского полуострова украинцам. Риторика может звучать таким образом: «освобождение территории в обмен на воду».