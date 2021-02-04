РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

01.02.2021

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
Соединенные Штаты получили нового президента, который уже активно начал выполнять свои обязанности, развитые страны прививаются от коронавируса, а в ...
30.01.2021

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины

Реформа Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Тему "реформирования" оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины приходится срочно продолжить, так как подтверждаются опасения, высказанные в недавнем ...
28.01.2021

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?

Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Среди остатков изрядно потрепанного и устаревшего советского хай-тека особое место занимает некогда бывшее флагманом мирового ракетно-космического машиностроения ...

Последние новости

04.02.2021 г.
14:40 Украинцы скоро смогут изменить свое место регистрации за несколько минут
14:20 Мировые расходы на оборону в прошлом году выросли до $1,9 трлн
14:17 У нас нет ни вакцины, ни плана вакцинации, - Совсун (ВИДЕО)
14:08 Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, - Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)
14:04 Геополитический сталкер: Путин - экс-бойфренд Америки из ада, - The New York Times
14:00 Водителям в Украине дали право игнорировать сигнал об остановке полицией
13:52 Кого в Украине обошло стороной последнее повышение пенсий
13:40 "Бунт кастрюль" в Мьянме: жители вышли на акцию протеста против военного переворота
13:20 Ученые обнаружили еще один витамин, способный облегчить течение COVID-19
13:15 В Конгресс США внесли проект санкций против российских чиновников из-за Навального
13:08 Израильская компания на оборонной выставке представила бомбу SPICE 250 с турбореактивным двигателем
12:49 "Медицина была её призванием": В СМИ показали фото 26-летней девушки, погибшей в пожаре в Запорожье
12:40 В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, - Кравчук (ВИДЕО)
12:31 Канада признала Русское имперское движение террористической организацией
12:30 В Украину идет мощный циклон, который принесет ухудшение погоды, - синоптик
12:26 Ученый рассказал, почему аграрии в Украине боятся картофеля
12:17 Более 60% украинцев поддерживают идею роспуска Верховной Рады - соцопрос
12:15 На итальянском острове запретили заражаться и болеть коронавирусом
12:03 Комитет Рады поддержал: Украине вернут Нью-Йорк
12:01 Наказали по-народному: в Киеве проучили "героя парковки" (ФОТО)
12:00 Шмыгаль назвал дату, до которой будет продлен карантин
11:57 "Полный коллапс": под Москвой возникли очереди из автозаков с арестованными после акций протеста (ВИДЕО)
11:54 Мы единственная страна в Европе, где нет государственного реестра оружия, - Рахманин (ВИДЕО)
11:45 В НБУ признали "всплеск инфляции": Что подорожает в 2021-м?
11:14 В России предложили компаниям работать в Крыму анонимно, чтобы не попасть под санкции
10:34 Портников назвал три причины, почему Зеленский пошел на прямой конфликт с Медведчуком
10:33 Глава правления "Черкассыоблэнерго" Олег Самчук выступил за прекращение банкротства предприятия
09:50 Сенаторы США приготовили санкционный удар из-за отравления Навального
09:43 Эксперт озвучил интересный прогноз по судьбе газопровода "Северный поток-2"
09:36 В Запорожье в "коронавирусной" больнице произошел мощный пожар. Все подробности (ВИДЕО)
09:14 Пенсии в Украине должны быть в два раза выше. Названа реальная цифра
09:11 В Украине ослабят карантин. Какие ограничения будут действовать
09:10 Семь столичных проектов номинированы на архитектурную премию ЕС
09:09 В Украине водитель BMW устроил мощный дрифт (ВИДЕО)
09:05 В небо впервые поднялся самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО)
08:50 Ученые протестируют комбинацию двух вакцин от COVID-19. Что это даст?
07:15 Ученые выяснили, как коронавирусные локдауны повлияли на климат
03.02.2021 г.
23:55 Рука Байдена и противодействие фейкам и пропаганде: Реакция общества на санкции против каналов Медведчука
23:05 Курьез дня: Журналисты атакуют не того Тараса Козака
22:40 Украинцев, которые будут вакцинироваться от COVID-19, внесут в электронную базу Минздрава
22:20 Ford и Google начнут совместно разрабатывать автомобили
21:59 Президент Италии поручил профессору сформировать новое правительство
21:36 На самой большой в Украине ТЭС произошла серьезная авария (ФОТО)
21:23 Армия США модернизирует технику для выполнения заданий в суровых холодных условиях
20:58 В США презентовали беспилотный автобус (ВИДЕО)
20:48 В столице мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим
20:19 В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, - Associated Press
19:58 "Шпинат на военной службе": растение может помочь обнаруживать наземные мины
19:42 В СНБО сообщили о возможности введения санкций против других телеканалов
19:24 «Символ надежды»: немецкая военная помощь прибывает в Португалию
18:58 "Царапающий небо": в Австралии построят оригинальный небоскреб
18:46 Украина ввела жесткие санкции против авиакомпаний
18:12 Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото
17:39 «Кот в мешке» оказался «волком в овечьей шкуре»: Какие провалы Порошенко Зеленский так и не исправил
17:26 Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ
17:14 В Китае ученые создали клон котенка (ВИДЕО)
Все новости »

Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, — Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, - Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин в кулуарах Верховной Рады поделился своими видением относительно санкций СНБО Украины в отношении г-на Козаку и его медиа активов.

Рахманин убеждён, что украинское общество ждёт от Службы Безопасности Украины заявления относительно обвинений выдвинутых господину Козаку, которому вменяют в вину финансирование терроризма, информирует enovosty.com/news.

Нардеп полагает, что было бы логично по отношению к человеку, который подозревается в связях с террористическими организациями выдвинуть подозрение и открыть уголовное дело. В данном случае, санкций как единственного инструмента демонстрации борьбы с терроризмом, по мнению нардепа, недостаточно.

На вопрос журналистов о возможном обращении Козака в Верховный Суд нардеп ответил: «у Верховного Суда достаточно полномочий, субъект имеет полное право обратится в Верховный Суд, а решение по данному делу — это вопрос его ( Верховного суда — прим.ред. ) компетенции».

Напомним, основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака стало расследование СБУ, которое установило использование депутатом схем поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса. По мнению спецслужб, это способствует финансированию терроризма.

Читайте: Наемники РФ повышают боевую готовность артиллерии на Донбассе, - ГУР

Вместе с тем, 2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому была заблокирована деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, владельцем которых является Тарас Козак.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 74

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги января: Исторический шанс для Европы, Донбасский сюр и броневик Навального
"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины
Южмаш: взлетит или упадет ведущее ракетно-космическое предприятие Украины?
Колесом по бездорожью: Лучшие кроссоверы и внедорожники на все случаи жизни
Преемник Меркель: Москва станет еще ближе к Германии?
Конкурентные войны и тарифы на газ: почему украинцы все равно заплатят больше за коммунальные услуги
Демократы и республиканцы сцепились в смертельной схватке за власть в США: «Железная Пята» победителей
Новости Кремля: Путин опять (не) уходит...
Конвульсии "Антонова": Выйдет ли из затяжного пике знаменитый авиапроизводитель?
Прогноз политико-экономической ситуации в Украине на 2021 год - оценки экспертов
Все статьи





Читайте также

В Верховной Раде скоро будет представлен новый закон о медиа, - Кравчук (ВИДЕО)
 Мы единственная страна в Европе, где нет государственного реестра оружия, - Рахманин (ВИДЕО)
Лишением лицензий телеканалов Медведчука займется регулятор, - Кравчук (ВИДЕО)
 "Здесь не о санкциях, а об ответственности": Разумков пояснил свою позицию относительно каналов Медведчука
ОПЗЖ считает решение Зеленского о блокировании каналов узурпацией власти и введением диктатуры
 Наемники РФ повышают боевую готовность артиллерии на Донбассе, - ГУР
Референдум по Крыму и Донбассу - крайне опасная инициатива Кравчука, - Гончаренко (ВИДЕО)

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (20968)

Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным (7915)

Как изменились украинские политики за последние годы: сравнительные фото (6245)

Фото дня: протестующие в России стоят в очереди в автозаки (ФОТО) (5186)

Строители раскрыли "секреты" скандального дворца Путина (4901)

"Реформа" Укроборонпрома: кому выгодно уничтожение оборонно-промышленного комплекса Украины (2511)

Санкции в действии: Трансляцию каналов Медведчука один за другим прекращают сервисы на всех платформах (2059)

Американский дипломат рассказал, почему Украина должна быть благодарна за разговор Байдена и Путина (1417)

Три главных сигнала: Зачем Симоньян призывает к аннексии Донбасса? - Портников (1291)

Битва за Черное море: США направили большую группу кораблей для защиты Украины, – The Times (1215)

Армия

Станция радиотехнической разведки «Кольчуга»
Бронетранспортер М113 (США)
Самоходная гаубица 155-мм PzH 2000 (Германия)
Вертолет Eurocopter NHI NH90 (Германия-Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Черновецкий

Леонид
Пивоварский
Андрей
Черныш
Вадим
Грынив
Игорь
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка

«Университет — наш дом. Дом должен быть теплым», — юрист Вячеслав Труба


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети появился музыкальный клип-пародия на Зеленского в стиле "95 квартала" (20974)

Под Киевом неизвестные расстреляли маршрутку с людьми: подробности (15704)

В Мережі з'явився музичний кліп-пародія на Зеленського в стилі "95 кварталу" (8691)





Купить подарки



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Мотор Сич

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 