Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, — Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, - Рахманин о деле Козака (ВИДЕО) Если есть подозрение в терроризме, должно быть уголовное дело, - Рахманин о деле Козака (ВИДЕО)

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Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин в кулуарах Верховной Рады поделился своими видением относительно санкций СНБО Украины в отношении г-на Козаку и его медиа активов.

Рахманин убеждён, что украинское общество ждёт от Службы Безопасности Украины заявления относительно обвинений выдвинутых господину Козаку, которому вменяют в вину финансирование терроризма, информирует enovosty.com/news.

Нардеп полагает, что было бы логично по отношению к человеку, который подозревается в связях с террористическими организациями выдвинуть подозрение и открыть уголовное дело. В данном случае, санкций как единственного инструмента демонстрации борьбы с терроризмом, по мнению нардепа, недостаточно.

На вопрос журналистов о возможном обращении Козака в Верховный Суд нардеп ответил: «у Верховного Суда достаточно полномочий, субъект имеет полное право обратится в Верховный Суд, а решение по данному делу — это вопрос его ( Верховного суда — прим.ред. ) компетенции».

Напомним, основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака стало расследование СБУ, которое установило использование депутатом схем поставок угля из оккупированных Россией территорий Донбасса. По мнению спецслужб, это способствует финансированию терроризма.

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Вместе с тем, 2 февраля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому была заблокирована деятельность трех телеканалов — 112, Newsone и ZIK, владельцем которых является Тарас Козак.