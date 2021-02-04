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Даниил Богатырев: «Появление у Украины летального оружия не сможет изменить ситуацию на Донбассе»

Главная » Последние новости » Политические новости » Даниил Богатырев: "Появление у Украины летального оружия не сможет изменить ситуацию на Донбассе"
 
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о готовности новой администрации США предоставить Украине летальное оружие

С вопросом относительно влияния получения Украиной летального оружия на ситуацию на Донбассе «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что сам факт продажи Украине летального оружия Соединёнными Штатами не может изменить ситуацию на Донбассе

«Активизация, либо дальнейшая заморозка боевых действий зависит не от этого. А вот если в администрации Джо Байдена решат проводить более жёсткую политику в отношении России (что весьма вероятно), конфликт на Донбассе может обостриться. Логика здесь проста: США могут использовать Украину как инструмент для сковывания части российских военных и внешнеполитических ресурсов, пытаясь не допустить их применения в других уголках земного шара», — сообщает Даниил Богатырев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 232

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