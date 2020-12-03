Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России, — замглавы Госдепа США Стивен Биган

Главная » Последние новости » Политические новости » Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России, - замглавы Госдепа США Стивен Биган Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России, - замглавы Госдепа США Стивен Биган

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В Госдепе США еще раз озвучили позицию по Крыму.

Замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России. Об этом он сказал во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ.

Кроме того дипломат подчеркнул, что действия РФ на Украине нарушают международное право, информирует enovosty.com/news.

Сегодня, 3 декабря, начался 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится с помощью видеоконференции.

Участие в мероприятии принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена ​​министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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Во время онлайн-встречи, которая будет проходить два дня с использованием платформы Zoom, министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.

Ожидается, что тема российской агрессии против Украины будет одной из главных тем встречи.

Напомним, 26 августа в рамках своего европейского турне Стивен Биган посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. На встрече Зеленский поднял вопрос финансовой и военной поддержки нашего государства Соединенными Штатами Америки.

«Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах», – заявила пресс-служба президента.