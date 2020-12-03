Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России, — замглавы Госдепа США Стивен Биган
В Госдепе США еще раз озвучили позицию по Крыму.
Замглавы Госдепа США Стивен Биган заявил, что Вашингтон никогда не признает присоединение Крыма к России. Об этом он сказал во время министерской онлайн-встречи ОБСЕ.
Кроме того дипломат подчеркнул, что действия РФ на Украине нарушают международное право, информирует enovosty.com/news.
Сегодня, 3 декабря, начался 27-й Министерский совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который из-за пандемии COVID-19 впервые в истории проводится с помощью видеоконференции.
Участие в мероприятии принимают около 40 глав МИД стран-участниц ОБСЕ. Украина представлена министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Читайте: Украина предлагает ОБСЕ направить представителей на оккупированный Донбасс, - Reuters
Во время онлайн-встречи, которая будет проходить два дня с использованием платформы Zoom, министры подведут итоги деятельности организации за 2020 год и осуществят обзор ситуации безопасности в евроатлантическом и евразийском регионах.
Ожидается, что тема российской агрессии против Украины будет одной из главных тем встречи.
Напомним, 26 августа в рамках своего европейского турне Стивен Биган посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским. На встрече Зеленский поднял вопрос финансовой и военной поддержки нашего государства Соединенными Штатами Америки.
«Стивен Биган отметил, что США являются стратегическим партнером Украины, и подчеркнул, что Украина имеет двухпартийную поддержку в Соединенных Штатах», – заявила пресс-служба президента.