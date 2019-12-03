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В Раде пройдут парламентские слушания по рынку земли, — Сергей Власенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Раде пройдут парламентские слушания по рынку земли, - Сергей Власенко (ВИДЕО)
 
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Завтра, в Верховной Раде Украины пройдут парламентские слушания на тему «Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения». Фракция «Батькивщина» выступает против распродажи земли и именно она была инициатором подобной дискуссии в стенах парламента. Об этом заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Власенко в кулуарах Верховной Рады.

«Парламентские слушания были инициированы Юлией Тимошенко. Мы хотим напомнить президенту Зеленскому о его обещании, что он не будет принимать ни одного важного государственного решения без консультации с людьми. Мы будем требовать от президента проведения референдума относительно необходимости открытия рынка земли. Поскольку мы убеждены, что открытие рынка земли в условиях войны и не сформированного среднего класса фермеров, может стать настоящей катастрофой, вплоть до потери суверенитета», утверждает Сергей Власенко.

По его мнению, открытый разговор с селянами лучше покажет преждевременность снятия моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

«Стоит открыто подискутировать о том, что должно быть в Украине. «Батькивщина» будет принимать активное участие в этих парламентских слушаниях», — отметил Власенко.

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«В этом зале будет 450 аграриев, людей, которые касаются сельского хозяйства, владельцев паев, инвесторов. Мы должны услышать украинское общество, прежде чем принимать решение. Все социологические опросы говорят о том, что почти 80% людей не хотят введения рынка земли в том контексте, который предложил аграрный комитет. Украинцы не хотят, чтобы нашу землю обрабатывали иностранцы», — добавил Власенко.

Он убежден, что парламентские слушания должны стать лишь первым шагом в цивилизованном обсуждении земельного вопроса. Окончательное решение о том, стоит ли продавать отечественные черноземы, может быть принято только на всеукраинском референдуме. До обнародования его результатов, уверен политик, Верховная Рада не должна рассматривать соответствующий законопроект.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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