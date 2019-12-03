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Труба и его замы буду уволены, ГБР ждет полный апгрейд, — Александра Устинова (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Труба и его замы буду уволены, ГБР ждет полный апгрейд, - Александра Устинова (ВИДЕО)
 
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Верховная Рада усилила полномочия директора Государственного бюро расследований (ГБР) и разрешила переводить следователей прокуратуры и прокуроров, расследовавших дела Майдана в ГБР без обязательного проведения конкурса. А нынешнее руководство органа будет уволено. Об этом заявила член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от фракции «Голос» Александра Устинова в кулуарах ВР после голосования по данному законопроекту.

«На протяжении пяти дней будет назначен новый исполняющий обязанности ГБР, а Роман Труба и его заместители будут уволены. На протяжении 60-ти дней после этого, будет проведён конкурс на котором будет избан новый руководитель. Этот руководитель, по результатам двух последующих конкурсов, выберет себе двух заместителей. Теперь у нас будет руководитель в одном лице, а не коллективная безответственность. Но есть один большой риск, поскольку комиссия будет сформирована из представителей монобольшинства (6 представителей — от большинства, и 3 — от международных организаций), поэтому необходимо чтобы конкурс прошёл объективно и прозрачно», — отметила Устинова, информирует enovosty.com/news.

Согласно законопроекту, президент назначает директора ГБР по представлению конкурсной комиссии без представления премьер-министра Украины.

В действующем законе директор ГБР назначается на должность президентом по представлению премьера Украины в соответствии с представлением конкурсной комиссии. Кроме того, обеспечение работы конкурсной комиссии теперь будет организовывать центральный аппарат ГБР, а не секретариат Кабинета министров Украины.

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Согласно законопроекту, директор ГБР сам назначает и увольняет своего первого заместителя и заместителей, определяет их обязанности, решает вопросы о применении в соответствии с решением дисциплинарной комиссии ГБР дисциплинарных взысканий к работникам бюро, утверждает организационную структуру бюро уже без согласования с Кабинетом министров.

Директор ГБР сможет иметь не более трех заместителей. В случае отсутствия директора его полномочия осуществляет первый замдиректора бюро, а в случае его отсутствия – один из заместителей директора в соответствии с распределением обязанностей.

Директоры территориальных управлений (а не органов, как сейчас они называются в законе) ГБР и их заместители, руководители подразделений центрального аппарата и их заместители назначаются и увольняются директором ГБР не по представлению конкурсной комиссии, которая отбирается директора бюро, а конкурсных комиссий, проводящих конкурсы на должности работников ГБР. Положение об этих конкурсных комиссиях и порядок проведения открытых конкурсов утверждает директор ГБР. Работники аппарата ГБР назначаются директором бюро на срок его полномочий и могут быть уволены им досрочно по инициативе директора ГБР или руководителя аппарата директора.

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В ст.1 закона прописано, что ГБР является «государственным правоохранительным органом», на который возлагаются задачи по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, отнесенных к его компетенции. В настоящее время предусмотрено, что ГБР является «центральным органом исполнительной власти, осуществляющим правоохранительную деятельность».

Также из закона исключен п.4 ст.4, согласно которому независимость ГБР от незаконного вмешательства в его деятельность гарантируется, в частности, «коллегиальным принятием наиболее важных решений руководством Государственного бюро расследований».

Положение о Совете общественного контроля при ГБР и порядке его формирования утверждается отныне президентом Украины, а не Кабинетом министров Украины.

Как сообщалось, в связи с существенным изменением полномочий директора ГБР со дня вступления в силу законопроекта прекращаются полномочия действующего главы ГБР Романа Трубы и его заместителей и начинается процесс по перезапуску органа.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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