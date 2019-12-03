Три фракции в Раде огласили красные линии для Зеленского во время нормандской встречи (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Три фракции в Раде огласили красные линии для Зеленского во время нормандской встречи (ВИДЕО) Три фракции в Раде огласили красные линии для Зеленского во время нормандской встречи (ВИДЕО)

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Три фракции украинского парламента выступили с совместным заявлением в предверии поездки Президента Украины Владимира Зеленского в Париж на переговоры в нормандском формате.

Представители фракций «Батькивщина», «Голос» и «Европейская солидарность» выступили с заявлением о необходимости соблюдения президентом Украины Владимиром Зеленским принципиальных позиций в ходе переговоров в нормандском формате. Об этом заявил депутат от фракции «Батькивщина» Сергей Соболев в кулуарах Верховной Рады, информирует enovosty.com/news.

«Мы обеспокоены молчанием президента Зеленского относительно его переговорной позиции в Париже. В совместном заявлении мы очертили те красные линии, за которые ни при каких обстоятельствах не должен выйти Зеленский. Прежде всего, мы не можем говорить о выборах на Донбасе пока не выведены российские оккупационные войска и пока не установлен украинский и международный контроль за государственной границей между Украиной и Россией. Также, необходимо выполнить все вопросы по безопасности, которые были выработаны нормативными актами и международными соглашениями», — сообщил Соболев.

По его словам, своим заявлением парламентские фракции украинского парламента предостерегают Президента Зеленского от необдуманных шагов и уступок относительно международных судебных процессов, тех что уже выиграны, либо тех, что находятся на этапе рассмотрения.

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Соболев убеждён, что Украина имеет шанс доказать в международных судах, что Россия — это страна агрессор и страна террорист.

Члены трех фракций заявили, что во время нормандской встречи нельзя допустить никаких компромиссов относительно унитарного государства и никакой федерализации, никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса.

«Политические силы требуют обеспечения принципа: сначала безопасность, всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск с территории Украины, возвращение контроля Украины над украинско-российской границей и только после этого — выборы на временно оккупированных территориях Донбасса», — отметил Соболев.

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Напомним, нормандская встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии.

Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

Последний раз встреча в нормандском формате в уровне глав государств состоялась 19 октября 2016 года в Берлине.