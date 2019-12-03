Ради детенизации рынка, государство должно отказаться от монополии на производство спирта, — Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Ради детенизации рынка, государство должно отказаться от монополии на производство спирта, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО) Ради детенизации рынка, государство должно отказаться от монополии на производство спирта, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)

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Верховной Раде необходимо запустить процесс демонополизации спиртовой отрасли и принять законопроект о приватизации всех государственных спиртовых заводов. Об этом заявил депутат от фракции «Слуга народа» Даниил Гетманцев в кулуарах Верховной Рады.

«Мы предлагаем радикальное решение, которое позволит вывести спиртовую отрасль из тени и наполнить бюджет. Предлагается приватизация абсолютно всех предприятий отрасли. На открытом конкурсе будут выдаваться лицензии на производство спирта. Также, в пакете законопроектов мы предлагаем электронную акцизную марку, которая сделает невозможным продажу фальсификата и пополнит бюджет на 1 млрд долларов в год», — заявил Гетманцев, информирует enovosty.com/news.

По его словам, сейчас более половины предприятий отрасли работают в тени получая сверхприбыли. При этом эти предприятия декларируют, либо свою убыточность, либо крайне низкую прибыль.

«Это отрасль, которая больше всего продуцирует теневой сектор экономики, коррупцию, а также чёрный нал. Это отрасль, которая пребывает в тени из-за государственной монополии. Спирт — это золото. Как можно, производя золото, показывать убыточность», — недоумевает нардеп.

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“Концерн и ГП „Укрспирт“ — это 81 производственная площадка, 41 предприятие. Еще одно предприятие принадлежит Государственному управлению делами, еще два предприятия — Минздрава.

В октябре Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в ВР законопроект о демонополизации спиртовой отрасли (№ 2300).

Эксперты критикуют «спиртовую» инициативу Президента, подчеркивая, что разрушение спиртовой отрасли страны происходит в угоду больших водочных компаний.

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Также экономисты прогнозируют увеличение контрабанды и фальсификата на рынках алкоголя и спирта, из-за такой стремительной и непродуманной либерализации.