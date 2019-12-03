Партия Голос предлагает пересмотреть суммы лимитов для ФОПов, — Галина Васильченко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Партия Голос предлагает пересмотреть суммы лимитов для ФОПов, - Галина Васильченко (ВИДЕО) Партия Голос предлагает пересмотреть суммы лимитов для ФОПов, - Галина Васильченко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Партия «Голос» внесла на рассмотрение профильного комитета законопроекты, которые призваны защитить ФОПы от чрезмерного давления и администрирования со стороны государства. Об этом заявила член Комитета ВР по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики, депутат от фракции «Голос» Галина Васильченко сегодня в кулуарах Верховной Рады.

«Мы должны защитить малый и средний бизнес который работает легально. Именно для этого были внесены в парламент ряд законопроектов, которые должны облегчить и упорядочить ранее принятие ВР законы. Так, партия «Голос» внесла законопроекты о повышении лимитов для первой группы до 1 млн. грн, второй — до 5 млн. грн и третьей группы — до 7 млн. грн. Данная инициатива связана с тем, что лимиты, которые сейчас существуют, были приняты еще в 2014-2015 г.г., когда и минимальная зарплата, курс доллара и уровень инфляции были другими», — сообщила Васильченко. , информирует enovosty.com/news.

Второй законопроект, по ее словам, призван упростить администрирование и уменьшить штрафы.

«На данный момент эти законопроекты зарегистрированы и мы надеемся, что профильный комитет их рассмотрит в ближайшее время», — отметила Васильченко.

Читайте: Выведение бизнеса в легальное поле, как источник наполнения госбюджета, - Нина Южанина (ВИДЕО)

Напомним, 18 октября Президент Зеленский подписал законы 1053/1 и №1073, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дающие возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

Данные законы вызвали большой резонанс среди представителей малого и среднего бизнеса, спровоцировав митинги и акции протеста.

Так, согласно нового закона ФЛП 2, 3 и 4 группы должны использовать кассовые аппараты, разрешается использовать приложения в смартфоне либо компьютер.

Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный PRO, а можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.

Предприниматели должны в конце каждого рабочего дня формировать Z-отчет утвержденый Нацбанком. Данный отчет также можно будет создать с помощью программного РРО.

Вместе с новым РРО вводится электронный чек, который можно будет выдавать вместо бумажного.

Покупатель может получить чек в свой мессенджер, или отсканировать QR-код с устройства продавца-предпринимателя.

Если предприниматель выдал покупателю полностью или частично не фискализированный чек хотя бы на один товар дороже 850 грн, покупатель может написать жалобу в налоговую и получить «кэшбек» в размере 150% от стоимости товара.