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Порошенко назвал себя инициатором спецоперации, закончившейся задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси

Главная » Последние новости » Политические новости » Порошенко назвал себя инициатором спецоперации, закончившейся задержанием 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси
 
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Экс-президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что задержание 33 бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси стало следствием спецоперации спецслужб, которые пытались выманить их из России в Украину

Такое заявление он сделал в эфире «5 канала».

По словам Порошенко, он лично санкционировал эту операцию как верховный главнокомандующий в конце 2018 года, но она сорвалась из-за предательства «конкретных лиц» в украинском руководстве, когда президентом уже был Владимир Зеленский, информирует enovosty.com/news.

Порошенко призвал создать специальную следственную комиссию, чтобы выяснить причины провала операции и наказать виновных.

«Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления – государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые стремились выманить в Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17, а не судить невинного Назарова за сбитый Ил-76 с десантниками в Луганском аэропорту», – заявил Порошенко.

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О том, что украинские спецслужбы пытались выманить бойцов ЧВК Вагнера в Украину для суда за участие в конфликте на Донбассе, но из-за утечки данных россияне были преждевременно арестованы в Беларуси, в конце августа писали «Украинская правда» и «Цензор.нет». По данным изданий, Зеленский отказался проводить расследование утечки в своем окружении.

Напомним, в конце июля 2020 года, накануне президентских выборов в Беларуси, под Минском были задержаны 33 гражданина России. Власти Беларуси назвали их бойцами ЧВК Вагнер и обвинили их в подготовке к участию в массовых беспорядках.

В середине августа 32 из 33 задержанных (кроме одного, у которого был, помимо российского, еще и белорусский паспорт) выслали в РФ. Украина просила власти Беларуси экстрадировать россиян, но эта просьба была проигнорирована.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 42

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