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Пограничники усилили меры по охране государственной границы

Главная » Последние новости » Политические новости » Пограничники усилили меры по охране государственной границы
 
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Накануне новогодних и рождественских праздников Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе.

Пограничники заявили, что в праздничные дни будут особенно тщательно проверять людей, являющихся гражданами стран из списка повышенного миграционного риска. Запланирована детальная проверка документов, а также предприняты меры по противодействию транспортировки в Украину вооружения, взрывчатки и радиоактивных предметов, информирует enovosty.com/news.

В ГПСУ добавили, что сотрудники будут уделять особое внимание контрольным пунктам въезда-выезда, находящимся на территории проведения Операции объединенных сил.

Добавим, что во время новогодних и рождественских праздников КПВВ на границе с аннексированным Крымом будут функционировать в обычном рабочем режиме.

Любые ограничительные меры по пересечению границы могут быть предприняты лишь в случае возникновения внештатной ситуации, угрожающей безопасности или человеческим жизням.

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Помимо этого, в ГПСУ обратились ко всем украинцам с просьбой заблаговременно и тщательно подготавливаться к поездкам. Пограничники советуют, тем, кто собирается пересекать границу, внимательно оформлять документы, а также учитывать погодные обстоятельства.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 193

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