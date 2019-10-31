В Раде испугались депутатской «прикосновенности» (ВИДЕО)

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Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не поддержал ни один из двух предложенных законопроектов, которыми вносились изменения в УПК, чтобы сделать возможным реальное снятие неприкосновенности с народных депутатов.

Обсуждение перенесли из-за того, что нардепы не смогли прийти к согласию по отдельным нормам законопроектов, информирует enovosty.com/news.

Не удовлетворила депутатов процедура привлечения к ответственности в случае нужды народных избранников, а также полномочия, которые предоставляются, в соответствии с этими изменениями, генеральному прокурору. Председатель комитета Денис Монастырский поставил на голосование предложение отложить рассмотрение до следующего заседания. Это и было поддержано.

Вернуться к этому вопросу комитет пообещал 13 ноября. Стоит заметить: если за эти законы депутаты так и не проголосуют – предыдущее решение Верховной Рады о снятии неприкосновенности с 1 января 2020 года останется пустым звуком.

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