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Украинская дипломатия застряла в нерешительности и терпит крах, — Владимир Арьев (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинская дипломатия застряла в нерешительности и терпит крах, - Владимир Арьев (ВИДЕО)
 
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Украинская дипломатия сегодня терпит сокрушительное поражение по всем международным фронтам. Об это сегодня в кулуарах Верховной Рады заявил депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Кроме того, бывший глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев обвинил президента Владимира Зеленского в том, что он перекладывает на «попередников» свою вину за возвращение российской делегации в Ассамблею, информирует enovosty.com/news.

Г-н Арьев также отметил, что сегодняшний визит Генеральный секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Украину свидетельствует о том, что НАТО хочет видеть Украину своим стратегическим партнёром и Альянс готов делать шаги нам навстречу.

В. Арьева также акцентировал внимание на том, что сегодня у Украины существует ряд серьезных разногласий с Венгрией.

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«К сожалению, мы не можем сейчас расчитывать на поддержку США в этом и многих других вопросах. Все упирается во внутриполитическую борьбу накануне президентской гонки в этой стране, а также наши слабые и нерешительные действия на международной арене», — считает В.Арьев.

Он убежден, что украинская дипломатии неоправданно заняла выжидательную позицию, что может привести к полному фиаско в стратегически важных аспектах нашей внешней политики. Мы бездействуем и теряем драгоценное время», — утверждает депутат.

Напомним, вчера, 30 октября, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с генсеком НАТО в Одессе заявил, что Украина не будет подавать заявку на ПДЧ, поскольку считает действующей поданную на Бухарестском саммите в 2008 году.

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Вместе с тем, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая сегодня в Верховной Раде Украины, снова подчеркнул, что двери Альянса открыты для желающих вступить в него, в том числе и для Украины.

«Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми», — сказал Столтенберг в четверг в Раде.

«Членство НАТО является решением членов Альянса НАТО и тех, кто хочет к нему присоединиться. И только для них. Никто за пределами страны не имеет право вето. Время сфер влияния ушло в прошлое», — сказал генсек.

При этом он отметил, что путь к членству непрост. По его словам, странам, стремящимся в НАТО, нужно делать усилия и «проводить существенные реформы».


Автор: Елена Каденко
Посещений: 79

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