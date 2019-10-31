«Слуги народа», погрязшие в скандалах — новое дно украинского парламентаризма, — Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Слуги народа», погрязшие в скандалах - новое дно украинского парламентаризма, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО) «Слуги народа», погрязшие в скандалах - новое дно украинского парламентаризма, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Под лозунгами о новом качестве парламента нам продемонстрировали новое дно. Слуга народа — это новое дно парламентаризма. Таких скандалов, как в этом созыве ВР я не помню, заявил сегодня депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

По его словам, в скандальной истории с депутатом Яременко самое худшее в том, что предпринята попытка обмана и желание переложить ответственность на журналистов. , информирует enovosty.com/news.

В качестве примера подобного поведения, а также последующей реакции на обнародование фактов сексуального скандала, нардеп упомянул о Президенте США Билле Клинтоне, проблема которого была не в самом факте содеянного, а в том, что президент этой страны солгал своим гражданам.

По мнению А.Гончаренко, в целом нынешний парламент уже успел «прославиться» не только громкими скандалами коррупционного и сексуального характера, но и отсутствием эффективной работы, качеством принятых законопроектов, а также теми методами голосования, которыми эти законопроекты были проголосованы.

Читайте: Розенблат разоблачает: В ВР зарегистрированы фальшивые законопроекты

«Это фактически, уничтожение института парламентаризма. Причём уничтожение вполне преднамеренное. У этого парламента есть все шансы побить антирейтинги предыдущих созывов», — подчеркнул А. Гончаренко.