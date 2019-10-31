Мы должны искать свой путь в НАТО, время пустых заявлений прошло, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы должны искать свой путь в НАТО, время пустых заявлений прошло, - Ирина Верещук (ВИДЕО) Мы должны искать свой путь в НАТО, время пустых заявлений прошло, - Ирина Верещук (ВИДЕО)

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Украина подала план действий по членству в НАТО (ПДЧ) ещё в 2008 году и на сегодняшний день эта заявка действительна и легитимна, но она не даёт ответ: когда и при каких обстоятельствах мы можем расчитывать на полноправное членство в этом альянсе. Об это сегодня заявила депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, уже сейчас мы слышим позитивные сигналы, поскольку НАТО говорит об особой программе, которую можно применить к таким странам как Украина не являясь полноправным членом НАТО. , информирует enovosty.com/news.

Мы знаем, что есть реальные примеры балтийских стран, которые подписали Балтийскую хартию с США и очень быстро стали членами НАТО. Есть и другой пример — страны Адриатики, которые подписав Адриатическую хартию, ускорили этот процесс. Таким образом, нам надо искать разные пути, пробовать разные варианты, которые приблизят нас к цели, — отметила нардеп.

Напомним, Столтенберг прибыл в Украину накануне, 30 октября, в рамках визита в нашу страну представителей Североатлантического совета — высшего политического органа в НАТО.

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Также, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил сегодня с обращением к парламенту на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, открывая заседание комиссии «Украина — НАТО» в Киеве, попросил Организацию Североатлантического договора рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

«Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на новый уровень сотрудничества», — сказал он.

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Также Зеленский выразил надежду на то, что комплексный пакет помощи НАТО Украине, утвержденный в 2016 году, будет обновлен и расширен дополнительными программами и мерами.