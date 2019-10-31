Быть Северному потоку-2 или не быть? Ёлкин остроумной карикатурой изобразил ситуацию с путинским газопроводом

Главная » Последние новости » Политические новости » Быть Северному потоку-2 или не быть? Ёлкин остроумной карикатурой изобразил ситуацию с путинским газопроводом Быть Северному потоку-2 или не быть? Ёлкин остроумной карикатурой изобразил ситуацию с путинским газопроводом

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Дания после продолжительных споров всё же разрешила строить путинский газопровод

Датское энергетическое агентство вчера, 30 октября, всё же выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на прокладку части газопровода «Северный поток-2» на континентальном шельфе страны, к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море. Эту ситуацию на странице в социальной сети изобразил известный карикатурист Сергей Ёлкин. «Быть Северному потоку-2 или не быть?» подписали изображение:, информирует enovosty.com/news.

Интернет-пользователи начали активно комментировать картинку: «Жадность всегда побеждает. Свободный рынок и капитализм ломает идеологию. Вот почему сейчас Россия сильнее, чем была в СССР. Все будет правильно и всем выгодно», «Я так понимаю, построить дадут, а дальше будут решать, течь газу или не течь»,