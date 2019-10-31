Арахамия придумал три варианта наказания для Яременко за скандальную переписку (ВИДЕО)
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что есть три варианта решения в связи со секс-скандалом вокруг главы комитета по иностранным делам Богдана Яременко.
По его словам, этот вопрос будет вынесен на обсуждение фракции «Слуга нарада» в пятницу. Но сам он выступает за уход Богдана Яременко с должности председателя международного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, информирует enovosty.com/news.
«Мы не можем делать вид, что ничего не произошло. В ближайшее время на собрании фракции мы заслушаем позицию г-на Яременко, после чего определимся с вариантом санкции к нему», — отметил Д.Арахамия.
«Лично меня устроит отставка Яременко с должности председателя международного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Все-таки это была личная переписка, а не какая-то политическая история», заявил г-н Арахамия.
Напомним, накануне депутата Яременко уличили в том, что он снимал проститутку в Верховной Раде за 100$ в час.
Позже Яременко признал, что заказывал проституток в Раде, но назвал это «сфабрикованной провокацией».
Также Яременко поймали на еще двух переписках — одной он рассказывал, что женат, а у второй спрашивал, сколько ей нужно денег в месяц.
Кроме того, Яременко обвинил журналистов в том, что они не проверили факты его переписки.