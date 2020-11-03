Законопроект Зеленского о роспуске КС Украины надо отправить в утиль, — Юрчишин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект Зеленского о роспуске КС Украины надо отправить в утиль, - Юрчишин (ВИДЕО) Законопроект Зеленского о роспуске КС Украины надо отправить в утиль, - Юрчишин (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин рассказал, почему законопроект Зеленского о роспуске Конституционного Суда Украины - это попытка узурпации власти, а также поделился, почему законопроект о внесении изменений в кворум судей способен в правовом поле решить нынешний конституционный кризис Украины.

Юрчишин убеждён, что решить конституционный кризис в Украине можно с помощью законопроекта, который предусматривает изменения по кворуму судей КСУ, информирует enovosty.com/news.

Согласно данному законопроекта предполагается изменение кворума судей для принятия решения в Конституционном Суде Украины с 12 до 17 судей.

«Сегодня есть 15 судей КСУ, ещё два человека можно в ближайшее время назначить по квоте Парламента. Это не позволит развалить рынок земли, не позволит признать антиконституционным Высший антикоррупционный суд, поскольку это политическое решение. И что самое главное, не позволит запретить фонду гарантирования вкладов подписать внутреннее распоряжение и, фактически, вернуть Приватбанк олигарху Коломойскому», — убеждён нардеп.

Данный законопроект, по мнению Юрчишина, позволит стабилизировать нынешнюю не простую ситуацию не выходя за рамки правого поля. А также это позволит избежать дальнейших весьма спорных решений КСУ, которые они планируют вынести по ряду других резонансных вопросов. В частности, по рынку земли.

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На вопрос журналистов, поддержит ли «Голос» законопроект Президента, нардеп ответил: «Президентский законопроект необходимо отправить в утиль. Это не закон — это хотелки, выписанные на бумаге. При том что выписаны они так, что даже фракция Президента не готова его поддержать. И он вынужден прибегать к языку ультиматума. Поэтому этот законопроект не имеет смысла даже рассматривать. Президентский законопроект, который предполагает роспуск КСУ — это прямая узурпация власти. А как ведёт себя с президентом-узурпатором в Украине, вы знаете. По большей части они оказываются не в Украине. Ростов, конечно, не резиновый, но все же…», — отметил нардеп.