Качура готов поддержать Зеленского в конфликте с КС Украины, даже если это антиконституционно (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Качура готов поддержать Зеленского в конфликте с КС Украины, даже если это антиконституционно (ВИДЕО) Качура готов поддержать Зеленского в конфликте с КС Украины, даже если это антиконституционно (ВИДЕО)

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура рассказал, что готов поддержать инициативу Президента Зеленского по роспуску КСУ несмотря на то, что сам сомневается в конституционности данного шага.

Качура поддержит законопроект Президента Зеленского и одновременно планирует предложить свой путь решения данного вопроса. По мнению Качуры, его законодательная инициатива предполагает более мягкий и не такой радикальный выход из сложившегося кризиса, информирует enovosty.com/news.

Нардеп предлагает вернуть нормы антикоррупционного законодательства, а уже после, по словам нардепа, необходимо наработать вариант закона, который будет в полной мере отвечать решению КСУ и не будет юридически вступать с ним в противоречие.

Качура убеждён, что это позволит всем сторонам остаться в рамках правового поля. Кроме того это позволит в дальнейшем усовершенствовать механизм работы антикоррупционных органов.

Вместе с тем, Качура отметил, что если КСУ и в дальнейшем будет продолжать уничтожать антикоррупционную инфраструктуру, отменит реформаторские законы, часть парламентариев вынуждена будет принять радикальный путь решения данного вопроса, предложенный Президентом Зеленским.

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