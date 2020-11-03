Дисциплинировать КСУ можно одним способом — разогнав его, — Корниенко (ВИДЕО)

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Глава партии «Слуг народа» Александр Корниенко рассказал, как прошло заседание фракции «Слуга народа», какие варианты выхода из конституционного кризиса рассматривались нардепами, будет ли он лично поддерживать инициативу Президента Зеленского по роспуску Конституционного Суда Украины.

Корниенко сообщил, что вчера фракция встречалась с Президентом и заслушала его аргументы относительно необходимости поддержать его решение по роспуску КСУ, а также какие альтернативные варианты выхода из кризиса рассматривала фракция, информирует enovosty.com/news.

Глава партии отметил, что Конституционный Суд в нынешнем составе необходимо дисциплинировать. И сделать это возможно только одним способом — разогнав его нынешний состав.

Корниенко также отметил необходимость возобновления работы антикоррупционных органов и заверил, что поддержит законопроекты коллег, которые предусматривают возврат и легитимизацию всей антикоррупционной системы Украины.

На вопрос журналистов относительно того, когда ждать внесения законопроекта Президента в зал Верховной Рады, Корниенко не дал однозначного ответа, отметив, что все будет зависеть от регламентных процедур Парламента.

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