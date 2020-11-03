Дисциплинировать КСУ можно одним способом — разогнав его, — Корниенко (ВИДЕО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

03.11.2020 г.
14:35В ВРУ "Слуги" заблокировали трибуну. У них есть жесткое требование к КСУ
14:21Украинцам разрешили менять отчество. В чем суть новшества?
12:49Дисциплинировать КСУ можно одним способом - разогнав его, - Корниенко (ВИДЕО)
08:18В Украине могут распустить Верховную Раду
02.11.2020 г.
20:41«Российская агентура»: Черновол рассказал о похождениях «слуги» Артема Культенко
16:56Глава Конституционного Суда Украины не явился на допрос в ГБР
12:16Виктор Медведчук: Роспуск парламента – это единственный выход из политического кризиса в Украине
Все политические новости

Аналитика

02.11.2020

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
«Это создаёт проблему легитимности действий власти и легитимности в целом». Томас Маркерт, глава Веницианской комиссии в 2010 г.
30.10.2020

Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел

Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Многие страны мира опять оказались в плену у жесткого локдауна, в Европе проливается кровь, а в Украине бушуют политические скандалы, - октябрь "достойно" ...
28.10.2020

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
О результатах местных выборах, прошедших 25 октября 2020 года, сказано уже много, но по ряду важных вопросов выводы не сделаны. Если о низкой явке на ...

Последние новости

03.11.2020 г.
15:10 "Голоса идут туда, куда идут деньги": китайские СМИ про выборы в США
14:43 Ситуация критическая: В Украине могут ввести комендантский час
14:35 В ВРУ "Слуги" заблокировали трибуну. У них есть жесткое требование к КСУ
14:30 Стало известно, когда в Украину придут снег и морозы
14:21 Украинцам разрешили менять отчество. В чем суть новшества?
14:18 В Киеве перевернулась груженая фура. Машины грузнут в тоннах гороха (ВИДЕО)
14:14 "Черный лебедь" Трампа: Эксперт назвал главный "козырь" Байдена на выборах в США
14:06 Когда больных с COVID-19 заберут в больницу: В Украине обновили перечень симптомов
13:40 По какой причине Европа снова оказалась в эпицентре пандемии, — The Guardian
13:00 Компания Textron Systems представила новейшие винтовки для американской армии
12:54 Крылья ястреба стали основой дизайна нового дрона
12:49 Дисциплинировать КСУ можно одним способом - разогнав его, - Корниенко (ВИДЕО)
12:43 В Турции затонул туристический катер
12:28 Украина готовится к приобретению чешских САУ Dana M2
12:03 Топ-10 подержанных хэтчбеков до $10 тыс
11:55 В Афганистане террористы ИГИЛ напали на Кабульский университет, - Associated Press
11:39 Коронавирус распространяется в ураганном режиме, - Степанов
11:33 Фото дня: Скульптура "Хвост кита" спасла поезд метро от падения в воду в Нидерландах
11:18 В Китае создали уникальную "маршрутку" (ФОТО)
10:58 Европейские фондовые индексы начали стремительно расти, - Reuters
10:47 Украина побила новый антирекорд по заболеваемости COVID-19
10:20 В Черновцах автомобиль протаранил стену университета, входящего в список ЮНЕСКО
09:48 "Нас ждут долгие месяцы в крайне сложной ситуации": Франция готовится к долгой борьбе с COVID-19
09:22 Где собираются строить новый аэропорт Закарпатья
08:58 Германия уходит на жесткий карантин
08:48 Почему в Украине снова могут остановить транспорт
08:18 В Украине могут распустить Верховную Раду
08:00 ТОП-5 самых популярных новых авто среди украинцев в октябре
08:00 Искусственный интеллект научили различать COVID-19 по телефонному разговору
07:48 Ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" может быть оснащен чешскими комплектующими
07:15 Люди, болеющие COVID-19, заражают половину своих домочадцев, - исследование
06:50 Юмор спасет мир: самые яркие фотожабы 2020 года на тему коронавируса (ФОТО)
06:45 В Киеве жестко наказали "героя парковки" (ФОТО)
06:29 В центре Вены произошел теракт
06:02 Украинские баллистические шлемы TOR-D прошли успешные испытания в США
02.11.2020 г.
23:11 Самые красивые виды нашей планеты из окна самолета (ФОТО)
23:10 Удар по Газпрому: Польша добивается пересмотра контрактной цены на российский газ
22:55 Ferrari выиграла в суде 300 000 евро за фото своего покупателя в Instagram
22:15 Конституционный Суд Украины решил заказать решетки на окна и двери после акции протеста
21:06 Выборы президента США: явка избирателей близка к рекорду столетия
20:41 «Российская агентура»: Черновол рассказал о похождениях «слуги» Артема Культенко
19:58 Джонни Депп проиграл иск к The Sun из-за статьи с обвинениями в домашнем насилии
19:05 В Украине хотят изменить правила вступления в наследство
18:59 Сын Стуса: Медведчук – серьезный политик, который написал половину законов Украины
18:45 НОАК закупит дроны и зимнее оборудование для защиты своих границ
18:00 Porsche собирается в следующем году представить сразу 6 новинок
16:56 Глава Конституционного Суда Украины не явился на допрос в ГБР
16:40 Нужно менять каждые 2 часа: в Минздраве напомнили о правилах ношения защитных масок (ВИДЕО)
16:00 Украинская армия может получить новую боевую машину, способную разгоняться до 180 км/ч (ФОТО)
15:42 В России ускорилось падение рубля: курс евро побил рекорд впервые с 2014 года
14:40 Стало известно, при каком сценарии пандемии COVID-19 в Киеве могут закрыть метро
14:03 Выборы в Молдове: пророссийский кандидат Игорь Додон проиграл в первом туре лидеру проевропейской оппозиции
13:45 Компания Mitsubishi разработает для Японии собственный стелс-истребитель нового поколения
13:00 Нацбанк ввел в оборот новую памятную монету: кому она посвящена (ФОТО)
12:59 В Тибете обнаружили интересную находку
12:45 Олег Голубенко: "При введении локдауна правительству необходимо будет решать целый ряд социальных проблем"
12:16 Виктор Медведчук: Роспуск парламента – это единственный выход из политического кризиса в Украине
12:08 На Филиппины обрушился мегатайфун
12:00 Новые карантинные зоны со 2 ноября: кто в красной зоне
11:47 США и Германия создадут новую БМП
Все новости »

Дисциплинировать КСУ можно одним способом — разогнав его, — Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Дисциплинировать КСУ можно одним способом - разогнав его, - Корниенко (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Глава партии «Слуг народа» Александр Корниенко рассказал, как прошло заседание фракции «Слуга народа», какие варианты выхода из конституционного кризиса рассматривались нардепами, будет ли он лично поддерживать инициативу Президента Зеленского по роспуску Конституционного Суда Украины.

Корниенко сообщил, что вчера фракция встречалась с Президентом и заслушала его аргументы относительно необходимости поддержать его решение по роспуску КСУ, а также какие альтернативные варианты выхода из кризиса рассматривала фракция, информирует enovosty.com/news.

Глава партии отметил, что Конституционный Суд в нынешнем составе необходимо дисциплинировать. И сделать это возможно только одним способом — разогнав его нынешний состав.

Корниенко также отметил необходимость возобновления работы антикоррупционных органов и заверил, что поддержит законопроекты коллег, которые предусматривают возврат и легитимизацию всей антикоррупционной системы Украины.

На вопрос журналистов относительно того, когда ждать внесения законопроекта Президента в зал Верховной Рады, Корниенко не дал однозначного ответа, отметив, что все будет зависеть от регламентных процедур Парламента.

Читайте: Конституционный Суд Украины решил заказать решетки на окна и двери после акции протеста


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 172

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Итоги октября: Одиозные политические камбэки, утомленные карантином и судебный беспредел
Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020
В Украине сформировалась экономическая модель рантье, при которой никакого развития экономики и фондового рынка не будет, - Алексей Кущ
Эрдоган-realpolitik: средиземноморская нефть под шумок карабахской войны
Алексей Кущ: Первый локдаун был одной из самых больших ошибок нашей власти - украинская экономика продолжает нести тяжелые потери
Don against Joe. Трамписты и байденисты уже стреляют друг в друга
Сергей Фурса: Опрос Зеленского – это коррупционная история и опасный популизм по типу Венесуэлы
Вадим Карасев: Местные выборы моделируют возможную досрочную избирательную кампанию Верховной Рады Украины
Майдан в Кыргызстане: "Кыргыз-буза" - третья серия
Все статьи





Читайте также

В ВРУ "Слуги" заблокировали трибуну. У них есть жесткое требование к КСУ
 Конституционный Суд Украины решил заказать решетки на окна и двери после акции протеста
Глава Конституционного Суда Украины не явился на допрос в ГБР
 Антиконституционный скандал с видом на госпереворот и уничтожение конституционных прав и свобод
Конституционный суд Украины забросали дымовыми шашками и презервативами (ВИДЕО)
 К КСУ стягивают спецназ
Роспуск КСУ: В Кабмине оценили возможность и рассказали о сложностях
 Президент предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Низкая явка, провал Зе-власти, феодализация, антисоциальный трэш. Послесловие к местным выборам-2020 (2835)

Под контролем третьей страны: Украина и Россия могут потерять Крым, - эксперт (2355)

Военный эксперт раскрыл план Путина по союзному государству Украины и России (2098)

Зеленский своим указом ввел в действие решение экстренного заседания СНБО (1072)

Ситуация с водой в Крыму: Представитель президента высказала позицию Украины (984)

"Проверять судей - страшное нарушение": В КСУ пояснили скандальное решение по декларированию (967)

Пальцы опухают и меняют цвет: Обнаружен новый симптом коронавируса (864)

Даниил Богатырев: "Лукашенко лишился возможности маневрировать" (794)

«Российская агентура»: Черновол рассказал о похождениях «слуги» Артема Культенко (793)

Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности (782)

Армия

Самоходный противотанковый ракетный комплекс ПТРК «Конкурс»
Радиолокационная станция «Мангуст»
Самолет истребитель Lockheed/Boeing F-22 Raptor (США)
Бронированный автомобиль KРАЗ-6322 НМРV-А
Вся армия    >>

Персоны

Симоненко
Петр
Соболев
Сергей
Оробец
Леся
Шкиль
Максим
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Игнорирование проблем АО «Днепразот» со стороны государства сопровождается информационной атакой в СМИ

Шахтеров могут использовать для раскачки социально-политической ситуации в Украине

Махинации с зерном и уклонение от налогов: финансовые скелеты в шкафу «эксперта» Владислава Белаха


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Студенти КНУ виступили проти призначення на посаду ректора члена партії "Слуга народу" (11636)

Американский пульмонолог рассказал, как сохранить здоровье легких во время пандемии COVID-19 (9342)

В США художник настолько реалистично украсил свой двор к Хэллоуину, что к нему приехала полиция (ФОТО) (6688)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 